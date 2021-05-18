Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan ABD'de Şehit Diplomatlar Sergisi

Kanat, serginin bir sonraki durağının New York olacağını belirterek, "1915 olayları ile ilgili Ermeni tezlerini savunan çok büyük bir literatür oluştu. Buna karşı da tarihçilerimiz mücadele ederken, bir yandan da aslında görülmeyen, 1915 olaylarından sonra belki de hiç gündeme gelmeyen ve arada aslında karanlık bir tarih olarak hepimizin hatırlaması gereken bir olay olarak bu şehit diplomatlar yeniden bu noktada anılıyor." diye konuştu.