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Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede

Anadolu Ajansı

Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi.

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    Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.
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    Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
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    Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi.
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    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi.
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    MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.
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