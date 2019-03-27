Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MFÖ aynı sahnede
Anadolu Ajansı
Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi.
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1Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ile sevilen müzik grubu MFÖ, Ankara'da düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı.
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2Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nce tertiplenen konser, Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
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3Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur üçlüsü, şarkılarını senfonik yorumla seslendirdi.
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4Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra milletvekilleri ve binlerce davetli konseri ilgiyle dinledi.
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5MFÖ, Şef Turhan Yükseler'in yönettiği orkestra eşliğinde dinleyenlere müzik ziyafeti sundu.
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