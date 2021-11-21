Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın asırlık enstrümanları sergileniyor

Orkestranın Türkiye'deki rolünün yanında uluslararası alanda da öne çıkan ve dünyaca ünlü müzisyenleri, şefleri konuk olarak ağırlayan bir sanat kurumu olduğunu kaydeden Yalçın, "CSO, 1917 yılından itibaren üç kıtada 36 ülkede ve 100'ü aşkın şehirde konser vermiş, turneye çıkmış kolektif bir sanat kurumu olarak adeta Türkiye'nin parlayan yıldızıdır" ifadesini kullandı.