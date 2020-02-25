Da Vinci eserlerine rekor ziyaretçi

25.02.2020 - 09:50
Louvre Müzesi, serginin bitmesine üç gün kala kapılarını geceleri de ziyaretçilerine açtı.
Gece müzeyi ziyaret edenlerden Cherifa Tadjouri, “Bu oldukça sıradışı bir atmosfer” dedi.
Müzenin müdürü Jean-Luc Martinez, serginin gece yarısı da açık olmasının amacını insanların kendilerini evinde hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Martinez, British Museum ile Vatikan ve Russya’daki Hermitage Müzesi’nden gelen eserlerle birlikte 162 yapıtın bulunduğu serginin gişe rekoru kırdığını da belirtti. Serginin resmi ziyaretçi sayısı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak Louvre Müzesi'ndeki serginin sadece ilk günü için 260 bin bilet satıldığı, bu ayın başlarında ise müzenin web sitesinde satışa sunulan 30 bin biletin 3 saat içinde tükendiği biliniyor.
Üstelik bu rakamlara sergide sanatçının başyapıtı olan Mona Lisa'ya ve 2017’de müzayedede 415 milyon euro’ya satılarak gelmiş geçmiş en pahalı resim unvanını alan Salvator Mundi'ye yer verilmemesine rağmen ulaşıldı.