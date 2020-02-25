Da Vinci eserlerine rekor ziyaretçi

Rönesans döneminin dahisi olarak anılan dünyanın en ünlü ressamlarından Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500. yıldönümü nedeniyle 20 yılda hazırlanarak Paris'te açılan sergi kapılarını kapattı. İlk gün için 260 bin bilet satılan, şubat başında ise 30 bin bileti 3 saatte tükenen Louvre Müzesi'ndeki serginin resmi ziyaretçi sayısı henüz paylaşılmasa da rekor kırdığı açıklandı.

25.02.2020 - 09:50

Paris’teki Louvre Müzesi’nde önceki yıl ekim ayında Leonardo Da Vinci’nin ölümünün 500’üncü yıl dönümü dolayısıyla açtığı sergi önceki gün sona erdi.

Louvre Müzesi, serginin bitmesine üç gün kala kapılarını geceleri de ziyaretçilerine açtı. 

Gece müzeyi ziyaret edenlerden Cherifa Tadjouri, “Bu oldukça sıradışı bir atmosfer” dedi.

Müzenin müdürü Jean-Luc Martinez, serginin gece yarısı da açık olmasının amacını insanların kendilerini evinde hissetmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Martinez, British Museum ile Vatikan ve Russya’daki Hermitage Müzesi’nden gelen eserlerle birlikte 162 yapıtın bulunduğu serginin gişe rekoru kırdığını da belirtti. Serginin resmi ziyaretçi sayısı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak  Louvre Müzesi'ndeki serginin sadece ilk günü için 260 bin bilet satıldığı, bu ayın başlarında ise müzenin web sitesinde satışa sunulan 30 bin biletin 3 saat içinde tükendiği biliniyor. 

Üstelik bu rakamlara sergide sanatçının başyapıtı olan Mona Lisa'ya ve  2017’de müzayedede 415 milyon euro’ya satılarak gelmiş geçmiş en pahalı resim unvanını alan Salvator Mundi'ye yer verilmemesine rağmen ulaşıldı. 

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