Da Vinci eserlerine rekor ziyaretçi

Martinez, British Museum ile Vatikan ve Russya’daki Hermitage Müzesi’nden gelen eserlerle birlikte 162 yapıtın bulunduğu serginin gişe rekoru kırdığını da belirtti. Serginin resmi ziyaretçi sayısı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Ancak Louvre Müzesi'ndeki serginin sadece ilk günü için 260 bin bilet satıldığı, bu ayın başlarında ise müzenin web sitesinde satışa sunulan 30 bin biletin 3 saat içinde tükendiği biliniyor.