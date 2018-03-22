Da Vinci'nin Mona Lisa'sı bina duvarında

Geçtiğimiz gün bir beyefendi geldi 'Ben işten geliyorum, kahvemi alıp bahçemde bu eserleri izliyorum. Tüm iş yorgunluğum gidiyor' dedi. Yoruluyorum, kollarım çok ağrıyor ama ben bu işi çok seviyorum. Ortaya da güzel şeyler çıksın istiyorum" diye konuştu.