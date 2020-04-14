Daisy Ridley, corona virüsle mücadele için Star Wars hikayesi okuyor
Sanat ve eğlence dünyasının ünlü isimleri dünyada 1 milyon 900 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüsle mücadeleye katkı sağlamaya devam ediyor. Kimi online konser veriyor, kimi bağışta bulunuyor ya da kampanya başlatıyor. Son olarak Star Wars üçlemesinin yıldız oyuncusu Daisy Ridley, evde kalma çağrısına katıldı ve sosyal izolasyon uygulayanlar için Star Wars hikayesi okudu.
Abone ol
Paylaş
14.04.2020 - 11:02
Corona virüsle mücadelenin en önemli unsurlarından biri olarak gösterilen sosyal izolasyon ve karantina için çağrılar devam ediyor. Birçok ünlü de sosyal medya üzerinden destek amacıyla videolar paylaşıyor, evde kal çağrısı yapıyor. Bu isimlerin arasına son olarak Daisy Ridley eklendi.
Star Wars: The Force Awakens, The Last Jedi ve The Rise of Skywalker'da Rey karakterine hayat veren yıldız oyuncu, bir Star Wars hikayesi okuyarak Evde kal çağrısına destekte bulundu.
Drew Daywalt ve Matt Myers'ın yazarı olduğu BB-8 on the Run isimli kitabı okuyan Ridley'in İngiliz aksanı dinleyenlerin ilgisini daha da çok çekti.
BB-8 on the Run kitabı bilindiği kadarıyla Star Wars: Episode VII olan The Force Awakens zamanında geçiyor.
İsyancı birliklerinin arasında olan top şeklindeki BB-8 isimli bir droidin hikayesini anlatan kitapta droid, isyancı birliklerinin yanına dönebilmek için çok gizli bir haritayı ele geçiriyor.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.