Daktilo, telefon ve hesap makinesinin ilk örnekleri koleksiyonda toplandı

Antika eşyalardan birkaçı dışındakileri yurt içi veya dışında müzayedelerden ve esnaftan satın aldığını kaydeden Turhan, koleksiyonun mali değerinin göreceli olduğun söyleyerek, şöyle dedi: "Mesela, şu daktilo kimine göre 1500 lira, kimine göre 4 bin lira. Ama bazıları dünya çapındaki koleksiyonlarda aranan daktilo veya hesap makineleri olduğu için onlarla ilgili herhangi bir şey söyleyebilme imkanı yok. Son derece az bulunan malzemeler olduklarından fiyatını ancak satıcı koyabiliyor ve ona göre piyasası oluşuyor. 'Dünyada kabul görmüş bir rakam var' dersek yanılırız."