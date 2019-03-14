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Dalış ustası fotoğrafçının sualtı fotoğrafları

Bahamalar doğumlu fotoğrafçı, film yapımcısı ve aynı zamanda dalgıç olan André Musgrove, sualtı dalışları yaparak göz alıcı fotoğraflar çekiyor. İşte Musgrove’nin Bahamalar’da Nassau adlı adada dalış yaparak yakaladığı dikkat çekici sualtı fotoğrafları...

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