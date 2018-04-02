'Dallas'ın 40. yılı (Tüm zamanların en başarılı pembe dizisi)

1 Bu aile 1978’de televizyon ekranlarını fethetti



Fönlü saçlar, abartılı makyajlar, İspanyol paça pantolonlar, vatkalı omuzlar ve tabii ki kovboy şapkaları. Teksaslı Ewing ailesi böyle tanındı. 2 Nisan 1978’de ABD televizyonlarında başlayan "Dallas" dizisi bugüne kadar 357 bölümle en başarılı televizyon formatlarından biri oldu.

2 J.R. Ewing – En iyi kötü karakter



Dallas seyircisinin J.R. (Larry Hagman) karakteriyle başından beri tutkulu bir aşk-nefret ilişkisi oldu. Teksaslı petrol zengini adamın, çıkarları adına yapmayacağı şey yoktur. Çok sayıda nahoş olay, şüpheli anlaşmalar ve entrikalar. Sadece cinayet onun için bir seçenek değildir. Gücü ve sinir bozucu kahkahasıyla o, tüm zamanların en iyi “kötü” karakterlerinden biri oldu.

3 Kardeşler ve eşleri



J.R.’ın kardeşi Bobby (Patrick Duffy), Ewing Petrol’ü iyi bir iş adamı olarak yönetmeye çalıştığı varsayılan zararsız muadilidir. Ama yine de katıdır. Eşi Pamela (Victoria Principal) ile olan evliliği iyi giderken, J.R. ve Sue Ellen (Linda Gray)’ın evlilikleri çoğunlukla sorunludur. Sue Ellen, eşinin yanında süs bebeği gibi kaldığı rolünde oldukça başarılıydı.

4 Sue Ellen – En trajik karakter



Sue Ellen model ve eski Teksas güzelidir. J.R. ile evlenmesiyle kariyeri sona erer. Southfork Çiftliği’nde kocasının aldatma ve aşağılamalarına katlanmak zorundadır. Bir çocuk ister. Ama (başlarda) olmaz. Alkole sarılır ancak bu da J.R. ile olan ilişkisini daha iyi yapmaz. Sürpriz bir şekilde hamile kalır.

5 Üvey oğul entrikası



Ray Krebbs (Steve Kanaly) aslında Southfork Çiftliği’nin kahyasıdır. Ewing’lerin tüm çiftlik işlerini yapar. Daha sonra kendisinin Jock Ewing’in gayri meşru oğlu olduğunu öğrenir. Yani J.R. ve Bobby’nin üvey kardeşidir. Ancak bunu öğrenmek pek de sevindirici değildir. Zira Jock’un dik kafalı torunu Lucy – yani yeğeni- ile bir gönül ilişkisi yaşamaktadır.

6 Ortağını aldatan baba



Jock Ewing (Howard Keel), Ewing Petrol’ü 40 yıl önce Digger Barnes ile birlikte kurmuştur. Ancak ortağını dolandırmıştır. O zamandan beri Ewing ve Barnes aileleri can düşmanıdır. Husumet başta J.R. Ewing ve Cliff Barnes arasında sürer. J.R’ın kardeşleri Ray ve Bobby (üstte) ise her zaman daha kötüsünü önlemeye çalışmaktadır.

7 Ebedi düşman Cliff Barnes



Ewing ailesinin ebedi düşmanları Cliff Barnes’dır (Ken Kercheval). Sürekli J.R. ile karşı karşıya gelir. Bu düğün partisi gibi ulu orta bir yer olsa da farketmez. Dizi boyunca bir çok nahoş olay yaşarlar. Buna daha sonra J.R’ın hayal kırıklığına uğramış karısı Sue Ellen ile yaşadığı ilişki de dahil.

8 Miss Ellie – Ailenin iyi huylu karakteri



Ewing kardeşlerin annesi "Miss Ellie" olarak anılan Eleanor‘dur. Aileyi bir arada tutmaya çalışır ve bazen zor kararlar vermek zorundadır. Jock’un ölümünden sonra yeniden evlenmesi çocuklarını rahatsız eder. Bu rolü canlandıran oyuncu Barbara Bel Geddes’in 8’inci sezonda yerini başka bir isme bırakması da seyirciyi rahatsız eder. Protestolar üzerine 9‘uncu sezonda diziye geri döner.

9 Pam



Pamela, Cliff Barnes’ın kız kardeşidir. Ve ironik olarak Bobby’nin de karısıdır. Bu, Ewing’lerde belirli gerilimlere yol açar. Ancak tüm düşmanlığa ve iki tarafın bölme çabalarına rağmen ilişkileri mecburi bir kesintiye uğrayana kadar devam eder. 10’uncu sezonda geçirdiği bir araba kazasında ağır yaralanır. Boşanma davası açar ve daha sonra diziden ayrılır.