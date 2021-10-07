Daniel Craig, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı. 25’inci James Bond Filmi Ölmek İçin Zaman Yok’ta (No Time To Die) beşinci ve son kez 007 kod adlı ajanı canlandırarak bu role veda eden İngiliz aktör için Hollywood’da tören düzenlendi.

53 yaşındaki oyuncu için Los Angeles’ta düzenlenen törenle, üstünde adının yazılı olduğu yıldız, kaldırıma yerleştirildi. Craig böylece kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü ünlü oldu. Craig’in yıldızı, eski James Bond oyuncusu Roger Moore’un yıldızının yanına konuldu.