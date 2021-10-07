Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 08:26
Daniel Craig, Hollywood Şöhretler Kaldırımı’nda yıldızı olan ünlüler arasına katıldı. 25’inci James Bond Filmi Ölmek İçin Zaman Yok’ta (No Time To Die) beşinci ve son kez 007 kod adlı ajanı canlandırarak bu role veda eden İngiliz aktör için Hollywood’da tören düzenlendi.
53 yaşındaki oyuncu için Los Angeles’ta düzenlenen törenle, üstünde adının yazılı olduğu yıldız, kaldırıma yerleştirildi. Craig böylece kaldırımda adı yazılı olan 2 bin 704’üncü ünlü oldu. Craig’in yıldızı, eski James Bond oyuncusu Roger Moore’un yıldızının yanına konuldu.
Törende konuşan Craig, Şöhretler Kaldırımı’nda adının yazılı olmasından onur duyduğunu söyledi.
Craig, “Tüm bu efsanelerle çevrili kaldırımda olmam beni çok, çok, çok mutlu bir adam yaptı. O yüzden çok teşekkür ederim” diye konuştu.
Törende Craig’in Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die) filmindeki rol arkadaşı Rami Malek de yer aldı. Malek, Craig’e övgülerle dolu konuşmasında, “Hepimiz onun harika bir aktör olduğunu biliyoruz, kendini adamış biri. Bir eli arkasında bağlıyken diğer elinde bir içki tutarken tehlikeli rollerin üstesinden gelebilir” dedi.
Törene Bond yapımcıları Michael G. Wilson, Barbara Broccoli ile Los Angeles kent yöneticileri de katıldı.
Şöhretler Kaldırımı’ndaki yıldızlar, her yıl yüzlerce başvuru arasından Hollywood Ticaret Odası tarafından seçiliyor.
Yıldız sahibi olan ünlüler ayrıca, cazibe merkezinin bakımıyla birlikte yıldızlarının oluşturulması ve kurulması için ödenen 50 bin dolarlık sponsorluk ücretini de ödüyor.