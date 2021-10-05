Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi

Craig'in açıklamalarının ardından sosyal medyada konuya dair konuşan Bautista yaşananları kendi perspektifinden anlattı. Bautista, burnunu kırdıktan sonra Craig'in kaçmadığını, bunun yerine çok fazla bağırdığını söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Bautista, Craig için "Kaçmadı. 'Burnunu kırdım' diye bağırmaya başladı. Kırmıştı da. Sonra bana sarıldı, özür diledi, birlikte güldük" dedi.





