Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi

Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista fotoğraf paylaşıp yaşananları anlattı. Bautista, "Burnumu kırdıktan sonra bana sarıldı, özür diledi" diye konuştu.

05.10.2021 - 10:42

Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi - 1
Dave Bautista, Spectre'ın çekimleri sırasında Daniel Craig'in burnunu kırmasının ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.


Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi - 2
Craig'in açıklamalarının ardından sosyal medyada konuya dair konuşan Bautista yaşananları kendi perspektifinden anlattı. Bautista, burnunu kırdıktan sonra Craig'in kaçmadığını, bunun yerine çok fazla bağırdığını söyledi.


Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi - 3
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Bautista, Craig için "Kaçmadı. 'Burnunu kırdım' diye bağırmaya başladı. Kırmıştı da. Sonra bana sarıldı, özür diledi, birlikte güldük" dedi.


Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi - 4
2015 yapımı Spectre kadrosunda Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci gibi isimler de yer alıyordu.


Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi - 5
Craig'in son kez James Bond olarak görüleceği Ölmek İçin Zaman Yok, 1 Ekim'de vizyona girdi.

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