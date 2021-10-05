Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista: Bana sarıldı ve özür diledi
Daniel Craig'in sette burnunu kırdığı Dave Bautista fotoğraf paylaşıp yaşananları anlattı. Bautista, "Burnumu kırdıktan sonra bana sarıldı, özür diledi" diye konuştu.
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05.10.2021 - 10:42
Dave Bautista, Spectre'ın çekimleri sırasında Daniel Craig'in burnunu kırmasının ardından çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.
Craig'in açıklamalarının ardından sosyal medyada konuya dair konuşan Bautista yaşananları kendi perspektifinden anlattı. Bautista, burnunu kırdıktan sonra Craig'in kaçmadığını, bunun yerine çok fazla bağırdığını söyledi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Bautista, Craig için "Kaçmadı. 'Burnunu kırdım' diye bağırmaya başladı. Kırmıştı da. Sonra bana sarıldı, özür diledi, birlikte güldük" dedi.
2015 yapımı Spectre kadrosunda Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Monica Bellucci gibi isimler de yer alıyordu.
Craig'in son kez James Bond olarak görüleceği Ölmek İçin Zaman Yok, 1 Ekim'de vizyona girdi.
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