Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı

Harry Potter oyuncularından Daniel Radcliffe, 1 Ocak'ta yayınlanacak tek seferlik özel bölüm Hogwarts'a Dönüş (Return to Hogwarts) öncesi yayınlanan videoda konuştu. Radcliffe, "İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı, ilk kız arkadaşlarım buradaydı... Her şey bir yerde Potter setinden çıkıyor" dedi.

Haberler 29.12.2021 - 11:45 | Son Güncelleme : 29.12.2021 - 11:47

Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı - 1

Harry Potter oyuncu kadrosu ilk öpücükleri, korkunç saç kesimlerini ve diğer anıları yakında yayımlanacak tek seferlik özel bölüm Hogwarts'a Dönüş'te (Return to Hogwarts) ele alacak.

Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı - 2

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarda, serinin başrolünde oynayan Daniel Radcliffe, hayatının her parçasının Haryy Potter ve Leavesden ile bağlantılı olduğunu dile getirdi.


Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı - 3

Yıldız oyuncu, "İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı, ilk kız arkadaşlarım buradaydı... Her şey bir yerde Potter setinden çıkıyor" dedi.


Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı - 4

Independent Türkçe'nin aktardığına göre; 32 yaşındaki oyuncu, filmlerde dağınık görünüm elde etmek için kendine ve Rupert Grint'e (Ron Weasley) saçlarını uzatmalarının söylendiği zaman hakkında da konuştu.


Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı - 5

Radcliffe, saçlarının uzatılması istendiğinde, "Biz de "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bizi böyle bırakmayacaksınız değil mi? Bu filmde gençliğe adım atıp kızlarla çıkmamız gerekiyordu!. Böyle olmayacak, değil mi?' dedik. Bu yüzden, bunu fark ettiğimizde epey harap olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.


Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı - 6

Özel bölüm Return to Hogwarts 1 Ocak'ta yayımlanacak.

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