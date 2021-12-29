Daniel Radcliffe: İlk öpücüğüm buradaki birine bağlı

Radcliffe, saçlarının uzatılması istendiğinde, "Biz de "Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Bizi böyle bırakmayacaksınız değil mi? Bu filmde gençliğe adım atıp kızlarla çıkmamız gerekiyordu!. Böyle olmayacak, değil mi?' dedik. Bu yüzden, bunu fark ettiğimizde epey harap olduğumuzu düşünüyorum" açıklamasında bulundu.





