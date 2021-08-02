Daniel Radcliffe: Şöhretin beni mahvetmemesine şaşırıyorlar

Harry Potter karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Daniel Radcliff, insanların çocuk yaşta yıldız olan diğer isimler gibi sorunlar yaşmamasına şaşırdığını söyledi.

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02.08.2021 - 14:29

J.K. Rowling'in aynı isimli romanlarından uyarlanan Harry Potter filmlerinde büyücülük evreninin baş karakteri Harry'yi canlandıran 'in aynı isimli romanlarından uyarlananfilmlerinde büyücülük evreninin baş karakteri Harry'yi canlandıran Daniel Radcliffe çocuk yaşta şöhret olmanın zorluklarına dair konuştu.

Independent'ın haberine göre geçen hafta 32 yaşına basan oyuncu bu yaşa kadar işleri daha fazla berbat etmediği için başkalarının epey şaşırdığını ifade etti.

İngiliz oyuncu "Diğerlerinin benim nasıl biri olacağıma dair beklentilerinin çok düşük olduğunu önceden biliyordum. Bu harika çünkü bu beklentileri her zaman aşma ihtimali oluyor" dedi.

Radcliffe konuylu ilgili bir anısını "Bir defasında bir filmde görüntü yönetmeniyle yemek yiyordum ve başıma gelen bir olayı eğlenceli bir şekilde anlattım. Hikayenin sonuna geldiğimde bana bakıp, 'İşleri nasıl daha fazla berbat etmiyorsun?' dedi" diye anlattı.

Küçük yaşta şöhreti yakalayan Macaulay Culkin ve Justin Bieber gibi isimler bağımlılıkla ve tutuklanmayla sonuçlanan skandallar yaşamıştı. Radcliffe de uzun süre alkolle yaşadığı sıkı ntılarla gündeme gelse de büyük bir skandala karışmadı. Oyuncu ailesinin kendisine bu süreçte çok destek olduğunu ifade etti.