Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella

Madonna’nın dansçısı olarak ünlenen ve daha sonra oyunculuğa geçiş yapan Sofia Boutella bugün 39. yaşını kutluyor. Cezayir asıllı Fransız dansçı ve oyuncu, bugüne dek Jamiroquai, Rihanna gibi dünya starlarının kliplerinde dans etti. Ama tanınmasındaki asıl önemli pay, 10 yıl boyunca popun kraliçesi Madonna’ ile çalışmasında oldu.Boutella’nın oyunculuk kariyeri 2012’de başladı. İlk olarak StreetDance 2 filminde rol aldı. Daha sonra 2014’te Kingsman dizisinde oynadı. Aynı yıl Monsters: Dark Continent filminde yer aldı. 2016 yapımı Star Trek Sonsuzluk filminin kadrosuna girdi. Bir başka 2016 yapımı gerilim dram türündeki film Jet Trash’de başrol oyuncusu oldu. Atomic Blonde filminde Charlize Theron ve Tom Cruise ile birlikte oynadığı The Mummy ile kariyerinde zirve yaptı. İşte 39. yaşına özel dünden bugüne Sofia Boutella...

Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 1
StreetDance 2 (2012)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 2
Madonna ve Sofia Boutella
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 3
The Mummy (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 4
Davet: Star Trek: Beyond (2016)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 5
Fahrenheit 451 (2018)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 6
Star Trek: Beyond (2016)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 7
Simon Pegg ve Sofia Boutella (2016)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 8
The Mummy (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 9
Chris Evans ve Sofia Boutella / Oscar Ödülleri (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 10
Madonna: Sticky & Sweet Tour (2010)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 11
Kırmızı halı görünümü
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 12
Oscar Ödülleri kırmızı halısı (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 13
Madonna: The Confessions Tour Live from London (2006)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 14
Monsters: Dark Continent (2014)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 15
Atomic Blonde (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 16
The Mummy (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 17
Kingsman: The Secret Service (2014)

Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 18
Star Trek: Beyond (2016)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 19
StreetDance 2 (2012)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 20
Davet / Darkest Hour (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 21
Davet / The Mummy (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 22
Davet/ Charlize Theron, Kirsten Dunst, Sofia Coppola, Shaun Robinson, ve Sofia Boutella
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 23
Davet / Salma Hayek ve Sofia Boutella
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 24
Davet / Charlize Theron, David Leitch ve Sofia Boutella / Atomic Blonde (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 25
Samuel L. Jackson ve Sofia Boutella  (2014)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 26

Davet: Comic-Con International (2014) 

Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 27
Jameson Empire Awards (2015)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 28
Streetdance 2 galası
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 29
The Mummy (2017)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 30
Sofia Boutella / Fahrenheit 451 (2018)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 31

Sofia Boutella / Cannes Film Festival (2018 )

Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 32
Sofia Boutella / Climax (2018)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 33
Sofia Boutella ve Sterling K. Brown in Hotel Artemis (2018)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 34
Sofia Boutella /Hotel Artemis prömiyeri 2018
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 35

Sofia Boutella / Paris Fashion Week  (2018)

Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 36
Sofia Boutella / 2019 Vanity Fair Oscar Partisi
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 37
John Gallagher Jr. ve Sofia Boutella /  Modern Love (2019)
Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella - 38
Sofia Boutella Vanity Fair-Oscar Partisi (2020)

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