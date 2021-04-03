Dans pistlerinden Hollywood yıldızlığına: Sofia Boutella
Madonna’nın dansçısı olarak ünlenen ve daha sonra oyunculuğa geçiş yapan Sofia Boutella bugün 39. yaşını kutluyor. Cezayir asıllı Fransız dansçı ve oyuncu, bugüne dek Jamiroquai, Rihanna gibi dünya starlarının kliplerinde dans etti. Ama tanınmasındaki asıl önemli pay, 10 yıl boyunca popun kraliçesi Madonna’ ile çalışmasında oldu.Boutella’nın oyunculuk kariyeri 2012’de başladı. İlk olarak StreetDance 2 filminde rol aldı. Daha sonra 2014’te Kingsman dizisinde oynadı. Aynı yıl Monsters: Dark Continent filminde yer aldı. 2016 yapımı Star Trek Sonsuzluk filminin kadrosuna girdi. Bir başka 2016 yapımı gerilim dram türündeki film Jet Trash’de başrol oyuncusu oldu. Atomic Blonde filminde Charlize Theron ve Tom Cruise ile birlikte oynadığı The Mummy ile kariyerinde zirve yaptı. İşte 39. yaşına özel dünden bugüne Sofia Boutella...
Madonna ve Sofia Boutella
Davet: Star Trek: Beyond (2016)
Simon Pegg ve Sofia Boutella (2016)
Chris Evans ve Sofia Boutella / Oscar Ödülleri (2017)
Madonna: Sticky & Sweet Tour (2010)
Oscar Ödülleri kırmızı halısı (2017)
Madonna: The Confessions Tour Live from London (2006)
Monsters: Dark Continent (2014)
Kingsman: The Secret Service (2014)
Davet / Darkest Hour (2017)
Davet/ Charlize Theron, Kirsten Dunst, Sofia Coppola, Shaun Robinson, ve Sofia Boutella
Davet / Salma Hayek ve Sofia Boutella
Davet / Charlize Theron, David Leitch ve Sofia Boutella / Atomic Blonde (2017)
Samuel L. Jackson ve Sofia Boutella (2014)
Davet: Comic-Con International (2014)
Jameson Empire Awards (2015)
Sofia Boutella / Fahrenheit 451 (2018)
Sofia Boutella / Cannes Film Festival (2018 )
Sofia Boutella / Climax (2018)
Sofia Boutella ve Sterling K. Brown in Hotel Artemis (2018)
Sofia Boutella /Hotel Artemis prömiyeri 2018
Sofia Boutella / Paris Fashion Week (2018)
Sofia Boutella / 2019 Vanity Fair Oscar Partisi
John Gallagher Jr. ve Sofia Boutella / Modern Love (2019)
Sofia Boutella Vanity Fair-Oscar Partisi (2020)