Dara Antik Kenti'nde Aziz Menas'ın figürü olan 1400 yıllık ampulla bulundu

"PAHA BİÇİLEMEZ BİR ESER"

Bu ampullanın Dara’da çıkmasının çok önemli bir özelliği olduğunu söyleyen Metin, "Bu buluntu daha önce burada çıkmamıştı. Dolayısıyla da Dara’da 6’ncı yüzyılda Hristiyan nüfusu yoğun olarak yaşamış. İskenderiye’deki Ebu Mena’ya hac vazifesini görmek için giden sivillerin olduğunu bu malzemeyle tespit etmiş olduk. Ampullayı yapmış olduğumuz bilimsel çalışmalar neticesinde bunun 1400 yıllık olduğunu belirledik. Birinci sınıf kalıptan çıkma bir malzeme ve üstünde hala bunu yapan ustanın parmak izleri duruyor. Paha biçilmez bir eser” diye konuştu.