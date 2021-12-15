Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi

Kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği Mardin’deki Dara Antik Kenti'ni 1 yıl içinde yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kazı Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Metin, “Ziyaretçi sayısı her geçen gün artıyor. Böyle bir sayı beklemiyorduk ama çok sevindirici bir sonuç” dedi.

Haberler - DHA 15.12.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 11:08

Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 1

Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. 

Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 2

Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını belirterek, bunlardan ilkinin kazı çalışmalarının vereceği meyve ve sonrasında turizmde yapacakları hamle olduğunu söyledi. 

Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 3

Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, “2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz?'. Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın bir ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki pandeminin olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı" dedi.



Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 4

İşte diğer kareler...

Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 5
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 6
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 7
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 8
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 9
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 10
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 11
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 12
Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi - 13

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