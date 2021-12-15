Dara Antik Kenti'ne 1 milyon kişi ziyaretçi

Haberler - DHA 15.12.2021 - 11:05 | Son Güncelleme : 15.12.2021 - 11:08
Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Dara Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.
Kazı Başkanı Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Metin, 2020 yılında Kafkas Üniversitesi olarak kazı çalışmalarına başladıklarında önlerine iki hedef koyduklarını belirterek, bunlardan ilkinin kazı çalışmalarının vereceği meyve ve sonrasında turizmde yapacakları hamle olduğunu söyledi.
Herkesi hayatında bir kere de olsa Dara’yı görmeye davet eden Metin, “2020 yılında Kafkas Üniversitesi adına kazıya başlarken bizim Dara ile ilgili iki farklı planımız oldu. Birincisi bilimsel olarak Dara’da yapacaklarımız, ikincisi de 'Turizm açısından ne yapabiliriz?'. Turizm açısından yapabileceğimiz 2023 yılı sonunda Dara’da 1 milyon ziyaretçi hedefini koyduk. Geçen yıl 500 bine yakın bir ziyaretçimiz vardı. Bunda tabi ki pandeminin olumsuz yönde bir etkisi oldu. 2021 yılı içinde 1 milyona yaklaşan ziyaretçi oldu. Buna biz de inanamadık. Bu durum bizi çok şaşırttı" dedi.
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