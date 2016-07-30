Darbeleri konu alan 10 film

1) BABAM VE OĞLUM (2005)

Kimi kışlasında, kimi evinde, kimi misafirlikte, kimi de hapishanede karşılamıştı 12 Eylül’ü... Sadık’ın payına da derin hatıra düşüyor. Sarhoş bir gecenin sabahında hem darbeye ‘Merhaba’ diyor, hem de hayata karşı ilk ‘ınga’sını atan oğlu Deniz’e...” Çağan Irmak imzalı ‘Babam ve Oğlum’, fonuna 12 Eylül’ü yerleştiren ve çıkış noktasından finaline kadar da hikâyeden gölgesini eksik etmeyen bir filmdi. Melodramatik yapısıyla seyirciyi Yeşilçam dönemine de götüren film, Türkiye sineması içinde ‘Tüm zamanların en çok izlenen yapımları’ndan biri olarak da tarihe geçti.