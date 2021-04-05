Dario Moreno'nun portresi evininin karşısındaki duvara resmedildi

Çocukluk ve gençlik dönemini İzmir'de geçiren ve İzmir aşığı olduğu bilinen Moreno'nun portresi, evinin karşısında bulunan duvarda yer alıyor. Yurdun çeşitli yerlerinde pek çok duvarı renklendiren sanatçı Aksel Mengü, "İzmir'e koronavirüs sebebiyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarıyla ilgili bir duvar resmi yapmak için gelmiştim ancak sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir teklifi olunca burada geçirdiğim süreyi uzattım. Bu çalışma üç boyutlu bir çalışma, bu yüzden oldukça zor. Dario Moreno çok hareketli, çok renkli bir kişilik. Bunu yansıtmak benim için zordu. Çok fazla araştırma yaparak eserlerine baktım ve sokağın nabzını tutarak burada yaşayan kişilerle görüştüm. Ortaya böyle bir tasarım çıktı. Genel olarak gören kişiler eseri beğeniyor ve fotoğraf çektirmek istiyor. Eleştiren kişiler de oluyor özellikle dudak kısmını abartılı bulanlar oldu. Arkamda iz bırakmak beni mutlu ediyor. İzmir'e böyle değerli bir sanatçının resmini yapmak onur verici" dedi.