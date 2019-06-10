Dark Phoenix hayal kırıklığı yarattı (7-9 Haziran 2019 ABD Box Office rakamları)
Başrolünde Game of Thrones dizisinin Sansa Stark'ı Sophie Turner'ın olduğu X-Men serisinin son filmi Dark Phoenix gişede hayal kırıklığına uğradı. 20th Century Fox imzasını taşıyan ve yılın iddialı yapımları arasında gösteriler film, vizyona girdiği ilk hafta 33 milyon dolar ile gişede ancak ikinci sıraya yükselebildi. İşte ABD'de hafta sonu seyirci rakamlarına göre derlenen Box Office rakamları...
-
1
Booksmart
1.6 milyon dolar
-
2
Pokémon Detective Pikachu
3 milyon dolar
-
3
Avengers: Endgame
4.8 milyon dolar
-
4
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
7.4 milyon dolar
-
5
Ma
7.8 milyon dolar
-
6
Rocketman
14 milyon dolar
-
7
Godzilla: King of the Monsters
5.5 milyon dolar
-
8
Aladdin
24.5 milyon dolar
-
9
Dark Phoenix
33 milyon dolar
-
10
The Secret Life of Pets 2
47.1 milyon dolar