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Dark Phoenix'in Mystique karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz? (Karakterlerin kostümsüz halleri)

Sinemada ve televizyonda izlenme rekorları kıran filmlerin / dizilerin kahramanları kostümlerini çıkartınca bambaşka biri oluyorlar. Bu hafta vizyona giren Dark Phoenix'in Mystique karakterini Jennifer Lawrence canlandırıyor. İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri...

  • 1

    Dark Phoenix'in Mystique karakterini ünlü yıldız Jennifer Lawrence canlandırıyor.
  • 2

    Mystique / Jennifer Lawrence (Dark Phoenix 2019)
  • 3

    Mystique / Jennifer Lawrence (Dark Phoenix 2019)
  • 4

    İlk Hellboy'u Ron Perlman canlandırmıştı.
  • 5

    Ron Perlman
  • 6

    Hellboy / David Harbour
  • 7

    David Harbour
  • 8

    Talos / Captain Marvel (2019)
  • 9

    Ben Mendelsohn / Captain Marvel (2019)
  • 10

    Wun Wun - Ian Whyte / Game of Thrones (2011)


  • 11

    Ian Whyte
  • 12

    White Walker - Ross Mullan / Game of Thrones (2011)

  • 13

    Ross Mullan
  • 14

    The Night King - Richard Brake / Game of Thrones (2011)


  • 15

    Richard Brake
  • 16

    Gregor Clegane -Hafpor Julius Björnsson / Game of Thrones (2011)
  • 17

    Hafpor Julius Björnsson
  • 18

    Marvel Evreni'nin en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Deadpool ve Deadpool 2'de Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson karakterine yol gösteren, bir nevi ağabeylik yapan Colossus karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz?

  • 19

    Deadpool'u eğitim alıp X-Men'e katılması için ikna etmeye çalışan ve sürekli doğru yolu gösteren Colossus'a Alman oluncu Stefan Kapicic hayat veriyor. Filmin bazı hayranlarının bile gözünden kaçan bu detay akıllara süper kahramanların kostümsük hallerini getirdi...

  • 20

    İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
  • 21

    Danai Gurira / Black Panther (2018)

  • 22

    Danai Gurira
  • 23

    Letitia Wright / Black Panther (2018)

  • 24

    Letitia Wright
  • 25

    Chadwick Boseman / Black Panther (2018)


  • 26

    Chadwick Boseman
  • 27

    Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
  • 28

    Gal Gadot
  • 29

    Karen Fukuhara / Suicide Squad (2016)
  • 30

    Karen Fukuhara
  • 31

    Chloë Grace Moretz / Kick-Ass 2 (2013)

  • 32

    Chloë Grace Moretz
  • 33

    Dave Bautista / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
  • 34

    Dave Bautista
  • 35

    Brianna Hildebrand / Deadpool (2016)
  • 36

    Brianna Hildebrand
  • 37

    Zoe Saldana / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

  • 38

    Zoe Saldana
  • 39

    Pom Klementieff / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
  • 40

    Pom Klementieff
  • 41

    Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
  • 42

    Sophie Turner
  • 43

    Benedict Cumberbatch / Doctor Strange (2016)
  • 44

    Benedict Cumberbatch
  • 45

    Karen Gillan / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
  • 46

    Karen Gillan
  • 47

    Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
  • 48

    Chadwick Boseman
  • 49

    Paul Rudd / Ant-Man (2015)

  • 50

    Paul Rudd
  • 51

    Melissa Benoist / Supergirl (2015)
  • 52

    Melissa Benoist
  • 53

    Mark Ruffalo / The Avengers (2012)
  • 54

    Mark Ruffalo
  • 55

    Edward Norton/ The Incredible Hulk (2008)

  • 56

    Edward Norton

  • 57

    Lou Ferrigno / The Incredible Hulk (1978)

  • 58

    Lou Ferrigno

  • 59

    Jason Momoa / Justice League (2017)

  • 60

    Jason Momoa
  • 61

    Ezra Miller / Justice League (2017)

  • 62

    Ezra Miller
  • 63

    Ray Fisher / Justice League (2017)

  • 64

    Ray Fisher
  • 65

    Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher/ Justice League (2017)
  • 66

    Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher
  • 67

    Amber Heard / in Aquaman (2018)

  • 68

    Amber Heard

  • 69

    Adam West / Batman (1966)
  • 70

    Adam West
  • 71

    Michael Keaton / Batman (1989)

  • 72

    Michael Keaton
  • 73

    Val Kilmer ve Chris O'Donnell / Batman Forever (1995)

  • 74

    Val Kilmer
  • 75

    Christian Bale / The Dark Knight (2008)

  • 76

    Christian Bale
  • 77

    Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)



  • 78

    Ben Affleck
  • 79

    Christopher Reeve / Superman II (1980)

  • 80

    Christopher Reeve
  • 81

    Henry Cavill / Man of Steel (2013)


  • 82

    Henry Cavill
  • 83

    Chris Pratt /Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

  • 84

    Chris Pratt
  • 85

    Ron Perlman, Selma Blair, ve Doug Jones / Hellboy II: The Golden Army (2008)


  • 86

    Ron Perlman ve Doug Jones
  • 87

    Tom Holland / Spider-Man: Homecoming (2017)


  • 88

    Tom Holland


  • 89

    Andrew Garfield / The Amazing Spider-Man (2012)

  • 90

    Andrew Garfield
  • 91

    Halle Berry / X2 (2003)
  • 92

    Halle Berry
  • 93

    Robert Downey Jr. / Iron Man 2 (2010)
  • 94

    Robert Downey Jr
  • 95

    Chris Hemsworth / Thor: The Dark World (2013)
  • 96

    Chris Hemsworth
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