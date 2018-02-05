Dark Phoenix'in Mystique karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz? (Karakterlerin kostümsüz halleri)
Sinemada ve televizyonda izlenme rekorları kıran filmlerin / dizilerin kahramanları kostümlerini çıkartınca bambaşka biri oluyorlar. Bu hafta vizyona giren Dark Phoenix'in Mystique karakterini Jennifer Lawrence canlandırıyor. İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri...
-
1Dark Phoenix'in Mystique karakterini ünlü yıldız Jennifer Lawrence canlandırıyor.
-
2Mystique / Jennifer Lawrence (Dark Phoenix 2019)
-
3Mystique / Jennifer Lawrence (Dark Phoenix 2019)
-
4İlk Hellboy'u Ron Perlman canlandırmıştı.
-
5Ron Perlman
-
6Hellboy / David Harbour
-
7David Harbour
-
8Talos / Captain Marvel (2019)
-
9Ben Mendelsohn / Captain Marvel (2019)
-
10Wun Wun - Ian Whyte / Game of Thrones (2011)
-
11Ian Whyte
-
12White Walker - Ross Mullan / Game of Thrones (2011)
-
13Ross Mullan
-
14The Night King - Richard Brake / Game of Thrones (2011)
-
15Richard Brake
-
16Gregor Clegane -Hafpor Julius Björnsson / Game of Thrones (2011)
-
17Hafpor Julius Björnsson
-
18Marvel Evreni'nin en eğlenceli filmleri arasında gösterilen Deadpool ve Deadpool 2'de Ryan Reynolds'ın canlandırdığı Wade Wilson karakterine yol gösteren, bir nevi ağabeylik yapan Colossus karakterinin kim olduğunu biliyor musunuz?
-
19
Deadpool'u eğitim alıp X-Men'e katılması için ikna etmeye çalışan ve sürekli doğru yolu gösteren Colossus'a Alman oluncu Stefan Kapicic hayat veriyor. Filmin bazı hayranlarının bile gözünden kaçan bu detay akıllara süper kahramanların kostümsük hallerini getirdi...
-
20İşte kahramanların kostümlü ve kostümsüz halleri
-
21Danai Gurira / Black Panther (2018)
-
22Danai Gurira
-
23Letitia Wright / Black Panther (2018)
-
24Letitia Wright
-
25Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
-
26Chadwick Boseman
-
27Gal Gadot / Wonder Woman (2017)
-
28Gal Gadot
-
29Karen Fukuhara / Suicide Squad (2016)
-
30Karen Fukuhara
-
31
Chloë Grace Moretz / Kick-Ass 2 (2013)
-
32Chloë Grace Moretz
-
33Dave Bautista / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-
34Dave Bautista
-
35Brianna Hildebrand / Deadpool (2016)
-
36Brianna Hildebrand
-
37Zoe Saldana / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-
38Zoe Saldana
-
39Pom Klementieff / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-
40Pom Klementieff
-
41Sophie Turner / X-Men: Apocalypse (2016)
-
42Sophie Turner
-
43Benedict Cumberbatch / Doctor Strange (2016)
-
44Benedict Cumberbatch
-
45Karen Gillan / Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-
46Karen Gillan
-
47Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
-
48Chadwick Boseman
-
49
Paul Rudd / Ant-Man (2015)
-
50Paul Rudd
-
51Melissa Benoist / Supergirl (2015)
-
52Melissa Benoist
-
53Mark Ruffalo / The Avengers (2012)
-
54Mark Ruffalo
-
55Edward Norton/ The Incredible Hulk (2008)
-
56Edward Norton
-
57Lou Ferrigno / The Incredible Hulk (1978)
-
58Lou Ferrigno
-
59Jason Momoa / Justice League (2017)
-
60Jason Momoa
-
61Ezra Miller / Justice League (2017)
-
62Ezra Miller
-
63Ray Fisher / Justice League (2017)
-
64Ray Fisher
-
65Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher/ Justice League (2017)
-
66Ben Affleck, Jason Momoa, Gal Gadot, Ezra Miller, ve Ray Fisher
-
67Amber Heard / in Aquaman (2018)
-
68Amber Heard
-
69Adam West / Batman (1966)
-
70Adam West
-
71Michael Keaton / Batman (1989)
-
72Michael Keaton
-
73Val Kilmer ve Chris O'Donnell / Batman Forever (1995)
-
74Val Kilmer
-
75Christian Bale / The Dark Knight (2008)
-
76Christian Bale
-
77Ben Affleck / Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
-
78Ben Affleck
-
79Christopher Reeve / Superman II (1980)
-
80Christopher Reeve
-
81Henry Cavill / Man of Steel (2013)
-
82Henry Cavill
-
83Chris Pratt /Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)
-
84Chris Pratt
-
85Ron Perlman, Selma Blair, ve Doug Jones / Hellboy II: The Golden Army (2008)
-
86Ron Perlman ve Doug Jones
-
87Tom Holland / Spider-Man: Homecoming (2017)
-
88Tom Holland
-
89Andrew Garfield / The Amazing Spider-Man (2012)
-
90Andrew Garfield
-
91Halle Berry / X2 (2003)
-
92Halle Berry
-
93Robert Downey Jr. / Iron Man 2 (2010)
-
94Robert Downey Jr
-
95Chris Hemsworth / Thor: The Dark World (2013)
-
96Chris Hemsworth