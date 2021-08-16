Daskyleion Antik Kenti'nde Pers-Yunan savaşlarını anlatan taş kabartmalar bulundu

"Pers döneminden kalma milattan önce 5'inci yüzyıla ait olan kabartma, Persler ile Yunanlıların savaşını anlatıyor. Bu da bizim için sezonun en önemli kazanımlarından biri oldu. Üzerindeki figürlerde, savaşan Yunanlı askerler ve onlarla mücadele eden atlı Persler var. Yunanlı askerler, Perslerin atlarının ayaklarının altında betimlenmiş"