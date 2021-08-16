Daskyleion Antik Kenti'nde Pers-Yunan savaşlarını anlatan taş kabartmalar bulundu

16.08.2021 - 14:10
"Frig döneminden kalma milattan önce 8'inci yüzyıla ait duvarın, 4 metre yüksekliği ve 40 metre uzunluğundaki alanını bu yıl açığa çıkardık. Taş ve kerpiçten yapılmış, kerpiç kısımları zaman içinde yok olmuş bu duvarın 7-8 metre yüksekliğe sahip olduğunu düşünüyoruz."
"Buranın koruma çatısı projesini çizdirdik. Bunu, Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunacağız. Onaylanırsa burasını koruma altına alacağız."
"Bu medeniyetin, Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında görüldüğü son yerin Daskyleion olduğuna değinen İren, "Duvar da bu halkın kendi alanını korumak için yaptığı 5 metre genişliğinde bir sur duvarı" dedi.
İren "Çalışmalarımız burada devam ediyor. Biraz ileride bir kule var. Bu kuleye kadar çalışmaları devam ettireceğiz. Önümüzdeki sezonlarda sponsorlarımız devam ederse bu alanı komple açıp turizme kazandıracağız" diye konuştu.
"Pers döneminden kalma milattan önce 5'inci yüzyıla ait olan kabartma, Persler ile Yunanlıların savaşını anlatıyor. Bu da bizim için sezonun en önemli kazanımlarından biri oldu. Üzerindeki figürlerde, savaşan Yunanlı askerler ve onlarla mücadele eden atlı Persler var. Yunanlı askerler, Perslerin atlarının ayaklarının altında betimlenmiş"
"Burada savaş bahanesiyle bir propaganda sahnesi yer almakta. Bu kabartmaların Pers-Yunan savaşlarından bir sahne olduğunu söyleyebiliriz. Bu kabartmaların muhtemelen savaşların sürdüğü dönemde propaganda amaçlı yapıldığını düşünüyoruz."