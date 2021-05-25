David Ellefson, kurucusu olduğu Megadeth grubundan atıldı

Çıkan iddiaların ardından Megadeth grubu, 10 Mayıs’ta yaptığı Twitter paylaşımında, “David Ellefson’a ilişkin açıklamaların farkındayız ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Söz konusu olan yaratıcılık ve iş ise hepimiz birbirimizin yakınıyız. Net bir şekilde David’in kendine sakladığı özel hayatıyla ilgili bir durum var. Bu durumun ortaya çıkmasıyla tüm seslerin net bir şekilde ve saygıyla dinlenmesi önemli. Doğrunun açığa çıkmasını dört gözle bekliyoruz” dedi.