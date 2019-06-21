David Gilmour'un The Black Start adlı gitarı rekor fiyata satıldı

1 David Gilmour'a ait 127 gitar, dün New York'ta Christie's Müzayede Evi tarafından açık artırmayla satışa çıkarıldı. Müzayedenin yıldızı Gilmour'un 1971'den beri kullandığı The Black Start adıyla bilinen 1969 Fender Startcoaster gitar oldu.





2 Gilmour'un grubun başyapıtlarından Dark Side of The Moon albümünde Comfortably Numb, Money, Shine On You Crazy Diamond gibi unutulmaz şarkılarının kayıtlarında kullandığı Black Start 3 milyon 975 bin dolara (yaklaşık 23 milyon lira) satıldı.





3 Müzayede evi, adına kitap bile yazılan The Black Start'a ödenen bu rakamın bir açık arttırmada bir gitara ödenen en yüksek fiyat olduğunu açıkladı.





4 David Gilmour’un Wish You Were Here albümünde kullandığı 1969 Martin D-35, 1 milyon 95 bin dolara dolara alıcı buldu. The Wall'un ritim bölümlerinde kullandığı Fender Stratocaster ise 1 milyon 815 bin dolara satıldı.



