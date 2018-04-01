Dawson’s Creek ekibi 20 yıl sonra bir arada
90’lı yılların sonunda popüler olan ‘Dawson’s Creek’ dizisinin başrol oyuncuları, yapımın 20’nci yılına özel basılan bir dergi kapağında buluştu.
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Amerikan gençlik dizisi ‘Dawson’s Creek’in başrol oyuncuları 20 yıl sonra bir araya geldi ve dergi kapağı için poz verdi.
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1998-2003 yılları arasında yayınlanan ve altı sezon boyunca geniş bir hayran kitlesi edinen ABD yapımı dizi, bu yıl 20’nci yaşını kutluyor. Kutlama için yeniden buluşan oyuncular, Entertainment Weekly dergisinin yeni sayısına birlikte poz verdi.
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Kapakta Katie Holmes (Joey Potter), James Van Der Beek (Dawson Leery), Joshua Jackson (Pacey Witter), Michelle Williams (Jen Lindley), Busy Phillips (Audrey Liddell), Kerr Smith (Jack McPhee), Meredith Monroe (Andie McPhee) ve Mary Beth Peil (Evelyn Ryan) bir araya geldi.
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Bu sayıya özel beş farklı kapak daha yayımlandı. Oyuncular, kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Tüm zamanların en sevilen gençlik dizilerinden olan ‘Dawson’s Creek’, gençlerin çocukluk yıllarından üniversite çağlarına kadar yaşadıkları maceraları, arkadaşlık bağlarını ve hayata atılmalarını anlatıyordu.