DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor

Haberler 19.10.2021 - 09:30
DC'nin Baş Kreatif Direktörü ve yayıncısı Jim Lee, yaptığı basın açıklamasında Superman'in sloganının değişmesi kararının "DC genelinde anlattığımız hikaye temalarını daha iyi yansıtmak ve Superman'in daha iyi bir dünya inşa etmeye dair 80 yılı aşan inanılmaz mirasını onurlandırmak" için alındığını söyledi.
Superman'in sloganının Gerçek, Adalet ve Amerikan Tarzı'ndan; Gerçek, Adalet ve Daha İyi Bir Yarın'a evrileceği duyurusu, cumartesi günü (16 Ekim) düzenlenen DC FanDome sanal hayran etkinliğinde yapıldı. Lee, süper kahramanın mantrasından Amerikan tarzının neden çıkarıldığını açıklamayı reddetti.
Superman'in idealleri ilk kez tekrar gözden geçirilmiyor. Action Comics'in 2011'deki 900. sayısında, çelik adam ABD vatandaşlığından çıkmıştı. Superman "Eylemlerimin ABD politikalarının araçları olarak görülmesinden bıktım. 'Gerçek, Adalet ve Amerikan Tarzı' artık yeterli değil. Dünya çok küçük. Fazla bağlantılı" demişti.
2006 yapımı Superman Dönüyor (Superman Returns) filminde Daily Planet editörü Perry White da şu soruyu sormuştu:O (Superman) hâlâ gerçeği, adaleti ve bütün o diğer şeyleri temsil ediyor mu?
Superman'in sloganındaki değişikliğin Superman: Son of Kal-El'in (Superman: Kal-El'in Oğlu) serinin 9 Kasım tarihli sayısından sonra ortaya çıkması bekleniyor.