DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor

DC'nin Baş Kreatif Direktörü ve yayıncısı Jim Lee , yaptığı basın açıklamasında Superman 'in sloganının değişmesi kararının "DC genelinde anlattığımız hikaye temalarını daha iyi yansıtmak ve Superman'in daha iyi bir dünya inşa etmeye dair 80 yılı aşan inanılmaz mirasını onurlandırmak" için alındığını söyledi.

Jim Lee "Superman uzun zamandır insanlara ilham veren bir umut sembolü ve bu yeni görev tanımıyla onu güçlü bir şekilde ileriye taşıyan da bu iyimserlik ve umut" dedi.



