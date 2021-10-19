DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor

DC Comics, Superman'in sloganının Gerçek, Adalet ve Amerikan Tarzı'ndan; Gerçek, Adalet ve Daha İyi Bir Yarın'a evrileceğini duyurdu.

Haberler 19.10.2021 - 09:30

DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor - 1

DC'nin Baş Kreatif Direktörü ve yayıncısı Jim Lee, yaptığı basın açıklamasında Superman'in sloganının değişmesi kararının "DC genelinde anlattığımız hikaye temalarını daha iyi yansıtmak ve Superman'in daha iyi bir dünya inşa etmeye dair 80 yılı aşan inanılmaz mirasını onurlandırmak" için alındığını söyledi.

DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor - 2
Jim Lee "Superman uzun zamandır insanlara ilham veren bir umut sembolü ve bu yeni görev tanımıyla onu güçlü bir şekilde ileriye taşıyan da bu iyimserlik ve umut" dedi.

DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor - 3

Superman'in sloganının Gerçek, Adalet ve Amerikan Tarzı'ndan; Gerçek, Adalet ve Daha İyi Bir Yarın'a evrileceği duyurusu, cumartesi günü (16 Ekim) düzenlenen DC FanDome sanal hayran etkinliğinde yapıldı. Lee, süper kahramanın mantrasından Amerikan tarzının neden çıkarıldığını açıklamayı reddetti.

DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor - 4

Superman'in idealleri ilk kez tekrar gözden geçirilmiyor. Action Comics'in 2011'deki 900. sayısında, çelik adam ABD vatandaşlığından çıkmıştı.  Superman "Eylemlerimin ABD politikalarının araçları olarak görülmesinden bıktım. 'Gerçek, Adalet ve Amerikan Tarzı' artık yeterli değil. Dünya çok küçük. Fazla bağlantılı" demişti. 

DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor - 5

2006 yapımı Superman Dönüyor (Superman Returns) filminde Daily Planet editörü Perry White da şu soruyu sormuştu:O (Superman) hâlâ gerçeği, adaleti ve bütün o diğer şeyleri temsil ediyor mu?

DC Comics: Superman Amerikan tarzını bırakıyor - 6

Superman'in sloganındaki değişikliğin Superman: Son of Kal-El'in (Superman: Kal-El'in Oğlu) serinin 9 Kasım tarihli sayısından sonra ortaya çıkması bekleniyor. 

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