Debra Winger'dan yıllar sonra gelen Madonna itirafı

Kızlar Sahada (A League of Their Own) filmini Madonna’nın da kadroya eklenmesi üzerine bırakan oyuncu Debra Winger yıllar sonra konuştu. 66 yaşındaki oyuncu “Madonna oyunculukta başarılı değil” dedi.

17.08.2021 - 08:49

ABD’li oyuncu Debra Winger (66), İngiliz The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, yıllar önce pop star Madonna yüzünden anlaşmasını ve hazırlığını yaptığı bir filmden apar topar ayrıldığını söyledi.

Debra Winger “1992 yılında çekilen Kızlar Sahada (A League of Their Own) adlı filmde oynayacaktım. Bunun için film şirketiyle sözleşme imzalamıştık. Rolüme hazırlanabilmek için üç ay eğitim görmüştüm. Şirketten para da almıştım. Ama tam çekimlere başlanacağı sırada Madonna’nın da filmde rol alacağını öğrenince beynimden aşağıya kaynar sular döküldü" dedi.





66 yaşındaki oyuncu "Bunun üzerine tüm hazırlığımı heba ederek filmde rol almaktan vazgeçtim. Madonna’nın oyuncu kadrosuna katılması nedeniyle çekilecek filmin benim istediğim tarzda olmayacağını anladım” diye konuştu.





Debra Winger, rolünden vazgeçmesinin nedeninin Madonna’yla kesinlikle şahsi bir probleme dayanmadığını, şarkıcının oyunculuğunu beğenmemesinden kaynaklandığını söyledi.





ABD'li oyuncu röportajda şarkıcının performansı sorulunca “Madonna’nın oyunculuk kariyerinin ne olduğu yeterince ortada zaten” diye cevap verdi.





Penny Marshall’ın yönettiği Kızlar Sahada filminde şarkıcı Madonna’nın yanı sıra ünlü oyuncu Tom Hanks de rol almıştı. Winger’ın beyzbol sporu etrafında gelişen filmdeki rolü ise Geena Davis’e verilmişti.





Filmdeki diğer oyuncuların rollerine kendisi kadar çalışmadığını da belirten Winger, ”Geena Davis’in performansı için ise “İyiydi” demekle yetindi. Geena Davis filmdeki rolüyle Golden Globe ödülüne, Madonna ise en iyi orijinal şarkı ödülüne aday gösterilmişti.

Madonna / A League of Their Own (1992)

Madonna, Rosie O'Donnell, Ann Cusack, and Anne Ramsay / A League of Their Own (1992)

Geena Davis, Lori Petty, and Rosie O'Donnell / A League of Their Own (1992)