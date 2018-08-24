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Defalarca baktıran illüzyonlu makyajlar

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RJ adıyla bilinen makyaj sanatçısı, yetenekli bir ressam edasıyla makyaj fırçalarını araç olarak kullanıp tuval yerine koyduğu yüzünde harikalar yaratıyor. Makyajla göz yanılsaması yaratan sanatçı, yüzüne gerçeküstü resimler çiziyor. Bu makyajlara bakan bir daha dönüp bakmak istiyor.

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    “Yüzüm benim tuvalim” diyen RJ adlı makyaj sanatçısı, makyaj malzemeleriyle yüzüne gerçeküstü resimler çiziyor.

    İşte RJ’nin yarattığı göz yanılsamaları içeren makyaj örnekleri...

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