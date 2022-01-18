Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak

“Bu dönemde kıta Avrupası ve İngiltere'de tüm paraların gümüş olarak basıldığını görürsünüz. Sadece baharat zengini Orta Doğu’da altın para vardı. 3. Henry, Avrupa’daki bu ekonomik geçiş sürecine tanıklık etti. Batı'da altın para ve Doğu'da gümüş paralar alınmaya başlandı. Temel olarak bu durum, iki tarafın birbiriyle ilişki kurduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor.”