Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak

İngiltere'de bir defineci, tarlada detektörüyle arama yaparken, ülkede basılan ilk altın paralarından birini buldu. Kral, 3. Henry döneminde basılan paranın günümüze kalan yalnızca 8 örneği olduğu vurgulanırken, batı ile doğu arasındaki ekonomik ilişkilerin başlangıcına ışık tuttuğu belirtildi. Bununla birlikte müzayedeye çıkarılan altın peninin 400 bin sterline (7,38 milyon lira) alıcı bulması bekleniyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.01.2022 - 11:54

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 1

'nin ilk altın paralarından birini keşfeden amatör bir defineci yarım milyon dolar kazanmayı umuyor. 

Ülkenin güneybatısında yer alan Devon kentindeki bir tarım arazisinde metal detektörüyle bulunan Kral III. Henry dönemine ait altın peni 1257 yılında basıldı.

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 2

GÜNÜMÜZDE VAR OLAN SEKİZ ÖRNEKTEN BİRİ

Madeni parada, eski İngiliz kralı süslü bir tahtta oturduğu esnada bir elinde  küre ve diğer elinde asa tutarken tasvir ediliyor. 

Ayrıca, yeni bulunan altın para, birçoğu müzelerde bulunan ve günümüzde  var olduğu bilinen sadece sekiz örnekten birini oluşturuyor.

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 3

Bununla birlikte, anonim kalmak isteyen defineci Facebook'ta peninin bir fotoğrafını yayınlayana kadar onun ne kadar değerli olduğunu anlamadı. Müzayede şirketi  Spink & Son'un nümismatisti (eski para uzmanı) Gregory Edmund, onu sosyal medya platformunda fark etti.

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 4

7,38 MİLYON LİRAYA SATILMASI BEKLENİYOR

Diğer taraftan, İngiltere’deki 1996 Hazine Yasası uyarınca, madeni parayı bulan kişi , daha geniş bir keşfin parçası olmadığı sürece, parayı elinde tutabiliyor veya satabiliyor. 

Spink & Son tarafından müzayede çıkarılacak olan altın paranın 400 bin sterlin (yaklaşık 7,38 milyon Türk lirası) getirmesi bekleniyor.

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 5

Adını vermeyen defineci konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir bin yılın dörtte üçünü nispeten zarar görmeden nasıl atlattığı gerçekten mucizevi. Hayal kurmaya devam eden her defineci gibi, o gün dileğim gerçekleşti ve çok şanslı olan ben oldum” dedi.

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 6

3. HENRY PARAYI BASMAK İÇİN KİŞİSEL HAZİNESİNİ KULLANDI

Kral III. Henry, 1216'dan 1272'deki ölümüne kadar İngiltere'yi yönetti ve ülke tarihindeki en uzun süre tahtta kalan hükümdarlardan biri oldu.

Spink & Son'un müzayede kataloğuna önsöz yazan King's College London'da ortaçağ tarihi profesörü David Carpenter'a göre, III. Henry 1257'de altın sikkesini basmak için kişisel olarak biriktirdiği hazineyi kullandı. 

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 7

Bununla birlikte, III. Henry'nin madeni parası, Norman Fethi’nden bu yana altına dökülen ilk madeni paraydı ve o zamandan beri ekonomi gümüş paralarla dönüyordu.

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 8

BATI İLE DOĞU ARASINDAKİ TİCARETİN BAŞLANGICI

Edmund, yeni altın sikkelerin Bizans sikkelerinden ve İslam altın dinarlarından yapılmış olabileceğini ve o dönemde Avrupa ile Orta Doğu arasındaki ticaret yollarını ortaya çıkardığını söyledi:

Defineci, İngiltere'de basılan ilk altın paralardan birini buldu: 7,38 milyon lira kazanacak - 9

“Bu dönemde kıta Avrupası ve İngiltere'de tüm paraların gümüş olarak basıldığını görürsünüz. Sadece baharat zengini Orta Doğu’da altın para vardı. 3. Henry, Avrupa’daki bu ekonomik geçiş sürecine tanıklık etti. Batı'da altın para  ve Doğu'da gümüş paralar alınmaya başlandı. Temel olarak bu durum,  iki tarafın birbiriyle ilişki kurduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor.”

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