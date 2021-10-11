Defineciler mağara şapeli tahrip etti

Edirne
'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy'de, mağara içinde kazı çalışmaları sonrası bulunan, Orta Çağ'dan kalma taş oyma şapel, duvarlarına yazılan yazılar ve define
cilerin kaçak kazılarıyla tahribata uğradı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Burası birinci derece tescilli alan. Koruma tedbiri çalışmalarına rağmen hiçbir şekilde el sürülmeden kaldı, unutuldu" dedi.
Sinanköy Kalesi olarak bilinen bölgenin, birinci derece arkeolojik sit alanı olmasının ardından korumaya alınıp, turizme açılması planlansa da gerekli bakım yapılmaması nedeniyle çevresi de son yıllarda otlarla kaplandı.