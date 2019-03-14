Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika son yolculuğuna uğurlanıyor (Vasiyeti yerine getiriliyor)
DHA
İzmir'in Narlıdere ilçesinde, trafik kazasında hayatını kaybeden sanatçı Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın cenazesi camiye getirildi.Eşine son görev için gözyaşları içinde hazır bulunan Akbağ'ı dostları teselli etti. Çika'nın daha önce eşi Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlanacak.
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Geçen salı günü saat 18.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu İstihkam Eğitim ve Merkez Komutanlığı yakınlarında takla atan Muammer Renda yönetimindeki 35 S 7580 plakalı kamyonette bulunan Zafer Çika, ağır yaralandı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
VİDEO: DEMET AKBAĞ'IN EŞİ ZAFER ÇİKA'YA VEDA (CENAZEDEN GÖRÜNTÜLER)
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2Bugün toprağa verilecek olan Çika'nın cenazesi, İzmir'deki Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.
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4Öğlende kılınacak cenaze namazının ardından Çeşme Mezarlığı'nda toprağa verilecek olan Zafer Çika'nın musalla taşına konulan tabutunun üzerine, '35' ve 'Zafer Çika' yazılı Galatasaray takımı forması ile atkısı serildi.
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5Yakınları tabut başında namaz saatini beklemeye başladı. Demet Akbağ da camiye geldi.
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7Zafer Çika'nın daha önce eşi Demet Akbağ'a, Çeşme'de toprağa verilmek istediğini söylediği, vasiyeti gereği de burada son yolculuğuna uğurlanacak.
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