Deniz Gamze Özgüven, The Handmaid's Tale dizisinin yönetmen koltuğuna oturdu
Ödüllü Türk asıllı yönetmen Deniz Gamze Ergüven, The Handmaid’s Tale dizisi için yönetmenlik yaptı.
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1Mustang filmiyle adını duyuran Deniz Gamze Ergüven, The Handmaid’s Tale dizisi için yönetmen koltuğuna oturdu. İlk filmiyle Oscar'da yarışan ve pek çok ödül kazanan Ergüven, dizinin üçüncü sezon 11. bölümünü yönetti.
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The Handmaid’s Tale’de Deniz Gamze Ergüven’in yönettiği bölüm, geçtiğimiz çarşamba günü yayınlanan Liars isimli üçüncü sezon 11. bölümdü.
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Liars , IMDb'de elde ettiği 9.6/10'luk puanla dizinin en yüksek puanlı bölümü olarak zirvede yer aldı
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Margaret Atwood'un aynı isimli romanından uyarlanan dizinin çekimleri Kanada'nın Toronto şehrinde gerçekleştiriliyor. Deniz Gamze Ergüven, geçtiğimiz yıl Sean Penn'in başrolde olduğu The First dizisinin iki bölümünü yönetti ve böylece dizi yönetmenliğine adım attı.
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5DENİZ GAMZE ERGÜVEN KİMDİR?
4 Haziran 1978 tarihinde Ankara’da doğan Ergüven, 6 aylıkken ailesi Fransa’ya taşındığı için Paris’te büyüdü. Paris Üniversitesi'nde Edebiyat ve Afrika Tarihi okuyup mezun olduktan sonra Güney Afrika’da Johannesburg’da yüksek lisans eğitimini tamamladı.
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6Ardından 2002 yılında Fransa’nın en önemli sinema okullarından La Fémis’te yönetmenlik eğitimi almaya başladı. Deniz Gamze Ergüven, 2006 yılında sinema okulunda bitirme projesi olarak yaptığı, Une Goutte D’eau (Bir Damla Su) isimli kısa filmiyle Cannes Film Festivali’nde yarıştı. Ergüven, 2015 yılında Fransa-Türkiye ortak yapımı olarak Mustang adlı ilk uzun metraj sinema filminde yönetmenlik yaptı.
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7İlk filmiyle Oscar'a aday olan ancak kazanamayan Ergüven, Daniel Craig ve Halle Berry’nin başrollerinde yer aldığı Kings'in de yönetmen koltuğuna oturdu.