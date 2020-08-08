Deniz kenarında tarihi eser bulundu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, deniz kıyısında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu.

DHA 08.08.2020 - 14:17

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde gezmeye çıkan vatandaşlar, deniz kenarında gördükleri taşın tarihi eser olabileceğini düşünerek, Alaplı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne haber verdi.
Deniz kenarında tarihi eser bulundu - 2
Gelen ekipler taradından yapılan incelemenin ardından Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 kilogram ağırlığındaki sütun başlığı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
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Sütun, Alaplı Belediyesi'ne götürülürken Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi.
Deniz kenarında tarihi eser bulundu - 4
Müzeden görevlilerin ilçeye gelerek, sütunda inceleme yapacakları öğrenildi.
Deniz kenarında tarihi eser bulundu - 5

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