Derya Şensoy'un gözyaşları: Baba kız aşkımız okyanusları aştı (Ferhan Şensoy'a veda)

Usta sanatçının kızları gözyaşlarını tutamadı

Kürsüye çıkan eşi Derya Baykal, “Değer verdiğiniz bu tiyatroya her zaman doldurdunuz. Bu tiyatroya bir enkaz halinde geldik. Bu sahnenin üstünde örülmüş bir duvar önünde bir film perdesi her yer kırık dökük. Ama o kadar güzel dostları vardı ki. Her şeyi bu tiyatroya yatırdı. Arkadaşları destek oldu. Ne kazandıysak tiyatroya yatırdık. Çivi çaktırmazdı tiyatroya. Çok güzel oyunlar oynadık. Çok güzel 3 tane çocuğumuz var. Gerçekten hepsinin çok güzel bağları vardı” dedi.