Despacito 6 milyar izlenmeyle yeniden YouTube rekoru kırdı
Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi’nin Despacito adlı şarkısı YouTube’da ikinci kez rekor kırdı. Klip, altı milyardan fazla izlenerek liderliği elinde tuttu.
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Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi’nin Despacito adlı şarkısı YouTube’da ikinci kez rekor kırdı.
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2Fonsi’nin Daddy Yankee ile birlikte seslendirdiği Despacito adlı şarkının YouTube'da yayınlanan klibi altı milyardan fazla izlenerek yeni bir rekora imza attı.
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İlk olarak 2017 yılında piyasaya sürülen video 6 ay içinde internet üzerinden dinlenme rekoru kırmış 4,6 milyar kez dinlenmişti.
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Klip, iki milyar, üç milyar ve dört milyar izlenmeye en kısa sürede ulaşan video unvanına da sahip.
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Fonsi'nin, Türkçe karşılığı “yavaşça” olan İspanyolca hiti, en yakın rakibi olan İngiliz şarkıcı Ed Sheeran'ın Shape of You klibine yaklaşık iki milyar görüntülemeyle fark atıyor.
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Güney Koreli şarkıcı Psy, 2012 yılında Gangnam Style klibiyle iki milyarlık görüntülenme sınırını aşan ilk sanatçı olmuştu. Ancak Psy şu anda 3.3 milyar görüntülemeyle YouTube’da beşinci sırada yer alıyor.
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Despacito, 13 Ocak 2017’de yayınlandıktan yalnızca birkaç saat sonra bir ‘hit’e dönüşmüş, 24 saat içinde en çok izlenen İspanyolca video haline gelerek (5,4 milyon kez izlendi) Vevo'da yeni bir rekora imza atmıştı.
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Fonsi, rekor kıran başarılarıyla ilgili olarak, "İnternet, dünya çapındaki dinleyicileri bir araya getiriyor ve müziğimin gezegenin her köşesine ulaşmasına yardımcı oluyor. Despacito’nun şimdiye kadar internet üzerinden en çok dinlenen şarkı olması inanılmaz bir onur” demişti.