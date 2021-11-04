Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'a İtalya Devlet Nişanı verildi

"NE MUTLU Kİ ÇABALARIMIZ KARŞILIK BULMUŞ"

Verilen nişan sebebiyle heyecanlandığını ifade eden Karahan, "Biz zaten elimizden geldiğince Türkiye ve İtalya arasındaki bu kültürel alışverişe her zaman destek vermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi opera bir İtalyan sanatı olduğu için bu sanatı ülkemizde icra ederek, hem de bir Türk sanatçı olarak, karşılıklı bir alışverişe vesile oluyoruz. Ne mutlu ki bu çabalarımız bir karşılık bulmuş. O yüzden büyük bir onur ve gurur duyuyorum" dedi.