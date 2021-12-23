Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca)

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.





