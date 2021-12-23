Devlet sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'nın cenaze ayrıntıları belli oldu (Fotoğraflarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca)

Haberler - Anadolu Ajansı 23.12.2021 - 15:09
Klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca 95 yaşında hayatını kaybetti.
Yavaşca için 25 Aralık Cumartesi saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören yapılacak.
Yavaşca'nın naaşı, Fatih Camisi'nde öğle vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
PROF. DR. ALAEDDİN YAVAŞCA KİMDİR?
Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşca, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.
"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.
Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.