Devlet senfoni orkestralarından açılış konserleri

Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü (MDOB), 2019-2020 sanat sezonunu Ludwig Van Beethoven’ın, ölümsüz eseri 9’uncu Senfoni ile açtı. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2019-2020 sezonu açılış konserinde ise keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı. Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde sahne piyanist İdil Biret'indi.
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MDOB’un sezon açılış konseri, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konseri Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yelişboğaz, ünlü Sümerolog Muzazez İlmiye Çığ, MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü soprano Bengi İspir Özdülger ile 1400 sanatsever izledi. Kapalı gişe gerçekleşen konserde tarihin en büyük bestecileri arasında gösterilen 2020 yılında doğumunun 250’nci yılı kutlamaları kapsamında Ludwig Van Beethoven’ın, ölümsüz eseri 9’uncu Senfoni'si seslendirildi.
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Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün yönetimindeki konserde Mersin Devlet Opera ve Balesi orkestra ve koro sanatçılarının yanı sıra İzmir, İstanbul ve Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlükleri koro sanatçıları sahne aldı. Koro şefliğini Anıl Aydın yaptığı konserde solist olarak Soprano Sevil Erçak Turgut, Mezzo Soprano Nesrin Gönüldağ, Tenor Bülent Bezdüz ve Bas sanatçısı Hasan Berk sahne aldı.
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Konser sonunda konuşan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özdülger, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile muhteşem bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi 9'uncu Senfoni ile 28'inci sanat sezonunu kutladı. MDOB bu yıl bir ilki gerçekleştirdi ve kendi sahnemizin dışında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu konseri düzenledik. 1462 kişilik bu salonda sanatseverler tarafından dolu olması bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Her zaman olduğu gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun gururla söylüyorum, bu MDOB için bir ilk, bunun devamının geleceğine inancımız sonsuz. Sanatseverlerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bölge operası olmamız nedeni ile Gaziantep, Adana ve Hatay'dan konserimize gelen sanatseverler oldu. Bu nedenle de sanatsal etkinliklerimizi toplama, halka sunabilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyor ve yıldızını beraber parlatıyoruz" dedi.
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) ise 2019-2020 sezonu açılış konserinde keman sanatçısı Alexander Markov'u ağırladı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Dağhan Doğu yönetti.
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Rus asıllı Amerikalı kemancı Alexander Markov'un konserdeki performansı sanatseverlerin beğenisini kazandı. Gecede seslendirilen eserler arasında C. Saint-Saens'den Bacchanale, N. Paganini'nin Keman Konçertosu No:2, Op:7 L.van. ve Beethoven'dan 5.Senfoni, Op:67 yer aldı. Konser sonunda Alexander Markov ve Dağhan Doğu uzun süre alkışlandı.
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Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın (ÇDSO) sezon açılış konserinde piyanist İdil Biret sahne aldı. Programda İdil Biret, Robert Schumann'ın Piyano Konçertosu'nu seslendirdi.
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Konserin ikinci yarısında ÇDSO, Bedrich Smetana'nın Moldova ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin Romeo ve Juliet eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu.