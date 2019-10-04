Devlet senfoni orkestralarından açılış konserleri

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Konser sonunda konuşan MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Özdülger, sanatseverlerin yoğun ilgisi ile muhteşem bir konser gerçekleştirdiklerini belirterek, "Mersin Devlet Opera ve Balesi 9'uncu Senfoni ile 28'inci sanat sezonunu kutladı. MDOB bu yıl bir ilki gerçekleştirdi ve kendi sahnemizin dışında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde bu konseri düzenledik. 1462 kişilik bu salonda sanatseverler tarafından dolu olması bizler için büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. Her zaman olduğu gibi bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Bunun gururla söylüyorum, bu MDOB için bir ilk, bunun devamının geleceğine inancımız sonsuz. Sanatseverlerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyor. Bölge operası olmamız nedeni ile Gaziantep, Adana ve Hatay'dan konserimize gelen sanatseverler oldu. Bu nedenle de sanatsal etkinliklerimizi toplama, halka sunabilmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyor ve yıldızını beraber parlatıyoruz" dedi.