Dijital Portakal Çiçeği Karnavalı sona erdi

Başlangıçtan sonra karnavalın geleneği haline gelen kostüm yürüyüşü yapılırken başarılı olanlara ödül verildi. Açılış sonrası konuşan Vali Elban, Adana’nın her mevsim güzel olduğunu ama nisan ayında portakal çiçeği kokusuyla bir başka olduğunu söyledi. Adana’nın festival kentine dönüştüğünü belirten Elban, emeği geçen herkese teşekkür etti.

CANLI VE BANTTAN YAYINLARI ON BİNLERCE KİŞİ İZLEDİ



Gongun çalınmasıyla başlayan Çukurova Symphonic Project eşliğinde Zuhal Olcay, Yeni Türkü, Sena Şener ve Adamlar grubunun konserine sınırlı sayıda kişi otomobilleriyle katılırken, on binlerce kişi de tören ve konser coşkusunu karnavalın internet sitesi üzerinden online olarak yaşadı. Karnavalda, Portakallı Lezzetler Yarışması da ilgi gördü. Karnavalın en eğlenceli etkinliklerinden biri de hızlı dürüm yeme yarışması oldu. Adana’nın tarihi ve turistik mekanlarında yapılan etkinlikleri ise on binlerce kişi canlı ve banttan yayınlarla izledi.