Dilber Ay filminden ilk kareler

Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği, Büşra Pekin’in ünlü sanatçıyı canlandırdığı filmin vizyon tarihi ekim olarak belirlendi.
Merakla beklenen filmden ilk fotoğraflar da yayınlandı.
Sesiyle kaderini baştan yazan; hafızalarda iz bırakan şarkılarıyla, hayata karşı dik duruşuyla her yaştan dinleyicinin beğenisini kazanan sanatçının yaşamını çocukluğundan başlayarak satırbaşlarıyla anlatan filmin müziklerinde İskender Paydaş imzası var.
Filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçar, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi isimler de rol alıyor.
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