Dilber Ay filminden ilk kareler

Sanatçı Dilber Ay’ın hayatını anlatan Dilber Ay filminden ilk fotoğraflar yayınlandı. Film ekim ayında seyirciyle buluşacak.

30.07.2021 - 10:55

Dilber Ay filminden ilk kareler - 1
Çocukluğundan itibaren yoksulluk ve dinmeyen acılarla şekillenen kaderine güçlü sesiyle başkaldıran sanatçı Dilber Ay’ın hayatını konu alan Dilberay filminin çekimleri tamamlandı.

DİLBER AY FİLMİ TANITIMI (TIKLA İZLE)
Dilber Ay filminden ilk kareler - 2
Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönetmenliğini üstlendiği, Büşra Pekin’in ünlü sanatçıyı canlandırdığı filmin vizyon tarihi ekim olarak belirlendi.


Dilber Ay filminden ilk kareler - 3
Merakla beklenen filmden ilk fotoğraflar da yayınlandı.


Dilber Ay filminden ilk kareler - 4
Sesiyle kaderini baştan yazan; hafızalarda iz bırakan şarkılarıyla, hayata karşı dik duruşuyla her yaştan dinleyicinin beğenisini kazanan sanatçının yaşamını çocukluğundan başlayarak satırbaşlarıyla anlatan filmin müziklerinde İskender Paydaş imzası var.


Dilber Ay filminden ilk kareler - 5
Filmde Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Selen Uçar, Deniz Hamzaoğlu, Doğukan Güngör, Deniz Erdoğan gibi isimler de rol alıyor.

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