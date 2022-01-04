Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde

Dilber Ay’ın keder dolu hayatını anlatan Dilberay filminden yeni fragman ve fotoğraflar yayınlandı. Sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden iki unutulmaz Dilber Ay şarkısı da filmden görüntüler eşliğinde fragmanda izleyicilerle buluştu. İşte ayrıntılar ve filmden yeni kareler...

Haberler 04.01.2022 - 10:55

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde - 1

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu. 

DİLBERAY FİLMİNDEN FRAGMAN (TIKLA İZLE)

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde - 2

Şarkı söylediği için dayak yedi, işkence çekti ama o, yaşadığı bütün acılara inat, Allah vergisi sesinden aldığı güçle adım attığı sahnelerde zirveyi de gördü, hapishaneyi de… Hiç yılmadı. 

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde - 3

Hep şarkı söyleyerek çıktı düştüğü dipsiz kuyulardan. Hafızalara kazınan sesiyle ölümünden sonra da tüm Türkiye’nin sevgi ve saygıyla andığı usta bir sanatçı olarak hafızalardaki yerini koruyor, kadının gücünü kanıtlamayı sürdürüyor. 

 

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde - 4

İşte bu çok özel hayatı, satırbaşlarıyla anlatan Dilberay filminden ikinci fragman yayınlandı. Filmden yeni görüntülerin kullanıldığı fragmanda; sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin’in sesinden Dilber Ay’la özdeşleşen Meyrik (Maraş’tan Bir Haber Geldi) ve Noldu Gardaş isimli iki türkü kullanıldı. 

 

 

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde - 5

Ketche’nin (Hakan Kırvavaç) yönettiği filmde, görüntü yönetmeni olarak Jean Paul Seresine, kurgu yönetmeni olarak Mustafa Presheva imzası bulunuyor.

Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde - 6

ytaç Medya,  Fikri Harika Prodüksiyon ve Metronom Film Yapım ortak yapımcılığıyla çekilen, Büşra Pekin’le birlikte  Ayberk Pekcan, Nursel Köse, Zeliha Kendirci, Deniz Hamzaoğlu ve Selen Uçar gibi birbirinden değerli oyuncuların rol aldığı Dilberay filmi, 4 Şubat’ta, CJ Entertainment aracılığıyla vizyona girecek.

DİLBERAY FİLMİNDEN FRAGMAN (TIKLA İZLE)

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