Dilberay filminden yeni fotoğraflar: Büşra Pekin başrolde

Kahramanmaraş’ta, sekiz çocuklu, fakir bir ailenin kızı olarak, çadırda başladığı hayatına birçok üzüntü ve hüzün sığdırdı Dilber Ay… 13 yaşında para karşılığı, kendinden yaşça büyük bir adama satıldı, evlendiler, çocukları oldu.