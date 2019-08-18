Dilsiz filmi dünya prömiyerini Saraybosna'da yaptı

Bugünü de dikkate alarak farklılık ortaya koymak istediklerine dikkati çeken Pay, "Usta da belli bir değişime talip olabilir mi acaba? Her şeyiyle kamil bir usta profili değil de bu kemalatın da değişimin de devam ettiği, ustanın ustalığının yükseldiği bir usta-çırak hikayesi kurmaya çalıştık." diye konuştu.

Unutulmaya yüz tutan usta-çırak ilişkilerini tekrar gündeme getirmesinin projeyi önemli kıldığını vurgulayan Erdağı, "Murat Pay'ın çok farklı bir film işleyiş yapısı var. Duyguyu vermek filmde çok başka bir şey ve bunu çok iyi başardığını düşünüyorum." şeklinde konuştu.