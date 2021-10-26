Discovery Channel, Şanlıurfa'da tarih belgeseli çekiyor

Haberler 26.10.2021 - 11:45
"Belgeseller turizme ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor"
Belgesellerin turizme çok katkı sağladığını anlatan Yardımcı, "Belgeseller gerçekleri birebir yansıttığı için turizme ve tanıtıma büyük katkı sağlıyor. Dizi ve filmler tamamen gerçeği yansıtmadığı için belgeseller kadar etkili olamıyor. Türkiye'yi gerçek anlamda doğru tanıtmanın bir yolu da belgesellerdir. Film komisyonu kar amacı gütmeyen bir organizasyondur, gayemiz yabancı prodüksiyonları Türkiye'ye getirmektedir. Hollywood ve Bollywood gibi" dedi.
Yardımcı "ABD'de 4 yıl kaldım orada yerinde tanıtım yaptık. Pandemiyle sektör bir duraksama yaşasa da yeniden hareketlenmeye başladı. Mayıs itibarıyla ekipler sahaya gelmeye başladı. Henüz küçük prodüksiyonlar geliyor ama ilerleyen zamanlarda çok daha büyük projeler Türkiye'de çekilecek. 2019'da Çin'de Türkiye ile ortak yapım olacak büyük sektör anlaşmaları yaptık" diye konuştu