Disney+ Avrupa açılışını yaptı

26.03.2020 - 14:40
Amerika'da Kasım ayı içerisinde açılışını yapan ve yalnızca birkaç ülkede erişime açık olan online streaming platformu (Yayın akışı) Disney+, Avrupa ülkelerine doğru genişlemeye başlıyor.
Her ülkeye farklı içerik üretebileceği söylenen Disney+, Kasım ayından bugüne yalnızca Amerika, Yeni Zelanda, Hollanda ve Avustralya'da izlemeye açık bulunuyordu. İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre 24 Mart tarihinde Disney+ üyeliği satın almaya başladı. Ancak Fransa'da bu durum gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Fransa için 7 Nisan tarihi takvimlere işaretlendi.
Şimdilik 500 filmin yanı sıra The Mandalorian, The Simpsons dizilerini stokta bulunduran Disney+, 26 orijinal diziyi hayata geçirmek için hazırlanıyor. Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı bilinmiyen platformdaki en çok merak edilen projelerden bazıları şöyle:
WandaVision
The Falcon and The Winter Soldier
Obi Wan Kenobi
Hawkeye
Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi, Cassian Andor, Moon Knight, What If, ve She Hulk...