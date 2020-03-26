Disney+ Avrupa açılışını yaptı

Corona virüs pandemisi nedeniyle dünyanın büyük bir kısmının sosyal izolasyonda olduğu bugünlerde, Disney+ Avrupa’da 7 ülkede daha yayına başladı.

26.03.2020 - 14:40

Amerika'da Kasım ayı içerisinde açılışını yapan ve yalnızca birkaç ülkede erişime açık olan online streaming platformu (Yayın akışı) Disney+, Avrupa ülkelerine doğru genişlemeye başlıyor. 

Her ülkeye farklı içerik üretebileceği söylenen Disney+, Kasım ayından bugüne yalnızca Amerika, Yeni Zelanda, Hollanda ve Avustralya'da izlemeye açık bulunuyordu. İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre 24 Mart tarihinde Disney+ üyeliği satın almaya başladı. Ancak Fransa'da bu durum gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Fransa için 7 Nisan tarihi takvimlere işaretlendi.

Şimdilik 500 filmin yanı sıra The Mandalorian, The Simpsons dizilerini stokta bulunduran Disney+, 26 orijinal diziyi hayata geçirmek için hazırlanıyor. Türkiye'de ne zaman yayına başlayacağı bilinmiyen platformdaki en çok merak edilen projelerden bazıları şöyle: 

The Mandalorian (2019)

WandaVision

Loki

The Falcon and The Winter Soldier

Obi Wan Kenobi

Hawkeye

Toy Story’i baz alan yeni bir animasyon serisi, Cassian Andor, Moon Knight, What If, ve She Hulk...

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