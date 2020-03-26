Disney+ Avrupa açılışını yaptı

Her ülkeye farklı içerik üretebileceği söylenen Disney+, Kasım ayından bugüne yalnızca Amerika, Yeni Zelanda, Hollanda ve Avustralya'da izlemeye açık bulunuyordu. İngiltere, İrlanda, Almanya, İtalya, İspanya, Avusturya ve İsviçre 24 Mart tarihinde Disney+ üyeliği satın almaya başladı. Ancak Fransa'da bu durum gecikmeli olarak gerçekleştirilecek. Fransa için 7 Nisan tarihi takvimlere işaretlendi.