Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık çözüldü

Walt Disney ve ABD'li aktris Scarlett Johansson, Marvel süper kahraman filmi Kara Dul'un (Black Widow) dijital platformlarda yayınlanmasıyla ilgili yaşanan anlaşmazlıkta çözüme ulaştı.

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01.10.2021 - 16:37

Disney yapımı olan Marvel kahramanlarından Black Widow'un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson, filmin sinemalarla aynı anda Disney +’ta da gösterime sokulması sebebiyle kontratının ihlal edildiğini iddie etti. 36 yaşındaki oyuncu Los Angeles’ta Disney’e dava açtı. Uzun süredir tartışılan dava potansiyel kazançlardan mahrum bırakıldığını söyleyen Johansson ile Walt Disney'in anlaşmaya vardı.

Disney Studios Başkanı Alan Bergman, “Scarlett Johansson ile Kara Dul konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum” dedi.

Bergman ayrıca, şirketin kendi adını taşıyan Disney tema parkı yolculuğuna dayanan Terör Kulesi de dahil olmak üzere bir dizi yaklaşan projede yıldız oyuncusuyla birlikte çalıştığını da söyledi.

Johansson da anlaşmazlığı çözmekten mutlu olduğunu ve yıllardır birlikte yaptıkları işlerden inanılmaz derecede gurur duyduğunu söyledi.





Yeni anlaşma, medya devi ile Hollywood’un en büyük yıldızlarından biri arasındaki iki aylık mücadeleyi sona erdirse de sektörü yansımalarının nasıl olacağı merak ediliyor.