Disney ile Scarlett Johansson arasındaki anlaşmazlık çözüldü

01.10.2021 - 16:37
Disney yapımı olan Marvel kahramanlarından Black Widow'un (Kara Dul) başrol oyuncusu Scarlett Johansson, filmin sinemalarla aynı anda Disney +’ta da gösterime sokulması sebebiyle kontratının ihlal edildiğini iddie etti. 36 yaşındaki oyuncu Los Angeles’ta Disney’e dava açtı. Uzun süredir tartışılan dava potansiyel kazançlardan mahrum bırakıldığını söyleyen Johansson ile Walt Disney'in anlaşmaya vardı.
Disney Studios Başkanı Alan Bergman, “Scarlett Johansson ile Kara Dul konusunda karşılıklı bir anlaşmaya varabildiğimiz için çok mutluyum” dedi.