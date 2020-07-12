Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı

Corona virüs salgını nedeniyle dört ay boyunca kapalı tutulan Walt Disney World Resort yeniden açıldı. Florida'da Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının en yüksek olduğu dönemde açılan Disney World'de salgın önlemleri dikkat çekti.

ntv.com.tr 12.07.2020 - 10:57

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 1

ABD’nin Florida eyaletindeki ünlü eğlence mekanı Disney World, corona virüs salgını nedeniyle dört ay kapalı kalmasının ardından yeniden kapılarını açtı. Walt Disney World Resort’un Magic Kingdom ve Animal Kingdom parkları yeniden ziyaretçi alımlarına başlarken, diğer parklar çarşamba günü açılacak.

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 2

Tema parkın açılmasından bir gün önce Florida’da Covid-19 vaka sayısı 11 bin 433 olarak açıklanmış, 435 kişinin hastanede tedavi altına aldığı duyurulmuştu. Bu, eyalette bir günde en yüksek hastanede tedavi gören Covid-19 vaka sayısıydı.

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 3

Dolayısıyla salgın riskinin hala yüksek seviyede olduğu Florida’da önlemler üst düzeyde tutuldu.

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 4

Disney World’e girişlerde ateş ölçümü yapılmasının yanı sıra 2 yaş ve üzeri tüm ziyaretçilerin maske takması zorunlu tutuluyor.

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 5

Normalde Disney karakterlerinin ziyaretçilerle iç içe olduğu tema parkta bu yakınlaşmalar durduruldu.

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 6

İşte yeniden açılan Walt Disney World Resort’un ilk gününden yansıyanlar...

Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 7
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 8
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 9
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 10
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 11
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 12
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 13
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 14
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 15
Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı - 16

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER