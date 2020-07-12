Disney World tema parkı salgın sonrası yeniden açıldı

ntv.com.tr 12.07.2020 - 10:57
ABD’nin Florida eyaletindeki ünlü eğlence mekanı Disney World, corona virüs salgını nedeniyle dört ay kapalı kalmasının ardından yeniden kapılarını açtı. Walt Disney World Resort’un Magic Kingdom ve Animal Kingdom parkları yeniden ziyaretçi alımlarına başlarken, diğer parklar çarşamba günü açılacak.
Tema parkın açılmasından bir gün önce Florida’da Covid-19 vaka sayısı 11 bin 433 olarak açıklanmış, 435 kişinin hastanede tedavi altına aldığı duyurulmuştu. Bu, eyalette bir günde en yüksek hastanede tedavi gören Covid-19 vaka sayısıydı.
Dolayısıyla salgın riskinin hala yüksek seviyede olduğu Florida’da önlemler üst düzeyde tutuldu.
Disney World’e girişlerde ateş ölçümü yapılmasının yanı sıra 2 yaş ve üzeri tüm ziyaretçilerin maske takması zorunlu tutuluyor.
Normalde Disney karakterlerinin ziyaretçilerle iç içe olduğu tema parkta bu yakınlaşmalar durduruldu.
İşte yeniden açılan Walt Disney World Resort’un ilk gününden yansıyanlar...