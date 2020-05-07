Disney'in geliri ilk çeyrekte 1,4 milyar dolar azaldı

Walt Disney'in geliri yılında ilk aylarında yüzde 37 azalarak 2,4 milyar dolara düştü.

Dünyanın en büyük medya şirketi olan Walt Disney'in gelirlerindeki düşüş, corona virüs önlemleri nedeniyle gerçekleşti.

Eğlence parklarının ve sinemaların kapatılması gibi nedenlerden kaynaklanıyor.

Disney'in corona virüs nedeniyle kapatılan parkları ABD ve Çin'de bulunuyor.

Şirketin icra şefi Bob Chapek, Çin'de durumun normale dönmeye başlayabileceğini, 11 Mayıs'tan itibaren Şangay Disneyland'i kademeli bir şekilde açacaklarını söyledi.

Öte yandan şirketin çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Disney+ ise evlere kapanan insanlar nedeniyle bu süreçte abone sayısını artırdı.