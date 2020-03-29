Disneyland corona virüs salgını nedeniyle kapalı kalacak

ntv.com.tr 29.03.2020 - 10:49
Disney’in tema parkları, corona virüs salgını nedeniyle açılamıyor. Daha önce 1 Nisan’da açılacağı duyurulan Disney World ve Disneyland, salgının sürmesi nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.
Walt Disney şirketinden yapılan açıklamada, “Covid-19’un etkileri konusunda hala çok fazla belirsizlik olsa da misafirlerimizin ve çalışanlarımızın güvenliği ve refahı Walt Disney Company'nin öncelikli konusu olmaya devam ediyor” denildi.
Açıklamada ayrıca, “Bu, benzeri görülmemiş salgın hastalığı nedeniyle uzmanlar ve hükümet yetkilileri tarafından verilen talimatlara uygun olarak, Disneyland Resort ve Walt Disney World Resort bir sonraki duyuruya kadar kapalı kalacaktır” ifadesine yer verildi.
Tema parklarda saat ücretiyle çalışanlara 18 Nisan’a kadar ödeme yapılacağı da belirtildi.
Universal Stüdyoları, 1 Nisan’da açmayı planladığı tema parklarını kapalı tutacağını geçen hafta duyurmuştu.
Universal’dan yapılan açıklamada, “Mevcut koşullar nedeniyle ve ekipler ile misafirlerin sağlığını ve güvenliğini öncelikli hale getirmeye devam ettiğimiz için Universal Orlando Resort ve Universal Studios Hollywood'un kapalı kalma tarihini 19 Nisan'a kadar uzatıyoruz” denilmişti.Karar, hayatını kaybeden 34 yaşında bir Amerikalının Universal ve Disney World tema parklarını ziyaret etmesinin ardından