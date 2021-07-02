Diyarbakır Surları'ndaki tarihi Dağkapı 79 yıl sonra yerine takılıyor

Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 15:16 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 15:22
İlk etapta Mardinkapı'nın 4,5 aylık çalışmanın sonunda montajını gerçekleştirdiklerini bildiren Koç, restorasyondan sonra kapıları gören vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.
Dağkapı'nın kanatlarının restorasyon çalışmalarının tamamladıklarını belirten Koç şunları kaydetti:
"1111 yıllık olan Dağkapı'nın özgün demir kapı kanatları 1942'de müze envanterine kaydedilmiş olarak koruma altına alınmıştı. 1942'de yerinden söküldükten 79 yıl sonra tarihi Dağkapı tekrar eski yerinde kale ve burçlara monte ediliyor."