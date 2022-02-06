Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 3 bin 769 metrekare alana sahip, mülkiyeti Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı'na ait olan ve üst bölümü tamamen yıkılan tarihi Surp Sargis Ermeni Kilisesi, kentte 1950-1985 yılları arasında uzun süre çeltik fabrikası olarak kullanıldığı için halk arasında Çeltik Kilisesi olarak da biliniyor.