Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 16. yüzyılda inşa edilen ve cemaati olmadığı için zamanla tahrip olan, halk arasında Çeltik Kilisesi olarak da bilinen Surp Sargis Ermeni Kilisesi, restore edilerek gelecek kuşaklara aktarılacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.02.2022 - 13:53

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 1

'ın merkez Sur ilçesinde 3 bin 769 metrekare alana sahip, mülkiyeti Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı'na ait olan ve üst bölümü tamamen yıkılan tarihi Surp Sargis Ermeni Kilisesi, kentte 1950-1985 yılları arasında uzun süre çeltik fabrikası olarak kullanıldığı için halk arasında Çeltik Kilisesi olarak da biliniyor.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 2

Kilisenin 1840 yılında onarıldığına dair tamir kitabesi Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde yer alıyor.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 3

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve beraberindeki heyetin geçen yıl ekim ayında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaretinde, 16. yüzyılın dinsel çeşitliliğinin simgelerinden biri olan Diyarbakır'daki kiliselerin korunmaları gerektiği gündeme geldi.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 4

Yapıların yaşamının uzatılması ve gelecek nesillere aktarılması için onarım çalışması yürütülmesi gereken kilisenin, proje hizmet alımının Diyarbakır Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından karşılanacak ödenekle yapılması için Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'ne talimat verildi.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 5

941 BİN 640 LİRA BEDELLE KİLİSENİN RÖLÖVE VE PROJELERİ HAZIRLANACAK

Taşınmaz kültür varlıkları katkı payı valilik tarafından sağlanan ödenekle Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü'nce 28 Aralık 2021'de ihale yapıldı.

941 bin 640 lira bedelle yapılan ihalenin sözleşmesi imzalandı.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 6

LAZER TARAYICI CİHAZLARLA ÖLÇÜM YAPILIYOR

İhale kapsamında kilisenin yüksek hassasiyette ve hatasız şekilde tespiti ve belgelenebilmesi için lazer tarayıcı cihazlar kullanarak elde edilen 3 boyutlu nokta bulutu üzerinden alınan verilerle belgeleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 7

Teknolojinin sağladığı imkanlar kullanılarak rölöve çizimlerine başlandı.

Saha çalışmaları sırasında kilise duvarları üzerinden malzeme örnekleri alındı.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 8

Malzeme örnekleri hem farklı dönemlerin malzeme ve yapım tekniği bilgisi hem de müdahale kararlarında etkili olacak.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 9

Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Koç ve Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı Başkanı Ergün Ayık, kilisede incelemelerde bulundu, yürütülen çalışmayla ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 10

Koç, 16. yüzyılda yapılan kilisede zaman içerisinde cemaatinin azalmasıyla tahribat ve bozulmaların başladığını, tarihi yapının 1950 ve 1985 tarihlerine kadar da çeşitli kamu kurumları tarafından depo olarak kullanıldığını belirtti.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 11

Anıtsal bir yapı olan kilisenin Diyarbakır için önemli bir değer taşıdığını söyleyen Koç, "Rölöve ve projelerin altlığını oluşturacak ölçümler yapılıyor. Kilisenin duvarlarından malzeme örnekleri alındı, analiz edilerek yapıldığı döneme ve tekniğine ilişkin bilgiler elde edilecek” dedi.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 12

AYAKTA KALAN İKİ KİLİSEDEN BİRİ

Diyarbakır Ermeni Surp Küçük Kilise Hıdır İlyas Surp Gregos Kiliseleri Vakfı Başkanı Ergün Ayık da tarihi yapının Diyarbakır'da ayakta kalan iki kiliseden biri olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 13

"YENİDEN RESTORE EDECEĞİZ"

Ayık, kiliseyi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, kilisede ölçümler yapıldığını, restorasyon projelerinin hazırlanması için çalışma yürütüldüğünü kaydetti.

Ayık, "Burayı bir anıt olarak yeniden restore etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Diyarbakır'da 500 yıllık Surp Sargis Ermeni Kilisesi restore edilecek - 14

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