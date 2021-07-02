Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 5 bin yıllık Diyarbakır surlarının nasıl bir mühendislikle inşa edildiğini ortaya çıkartmak için çalışma başlatıldı. Uzunluğu 5 bin 200 metre, yüksekliği 8 ila 22 metre arasında olan ve kalınlığı 5 metreye kadar varan surların diplerinin birkaç noktasına araştırma için sondaj çukuru açacaklarını ifade eden Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu çalışmayla sur temellerinin ne kadar yükseklikte veya ne kadar derinlikte olduğunu, temelde kullanılan malzemeyle beden duvarlarında kullanılan malzemenin benzer ya da farklı mı olduğunu, ne tür bir harç kullanıldığını tespit etmeyi amaçladıkların aktardı.

02.07.2021 - 10:08

Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 1
UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Kültür Miras Listesi'ne alınan Çin Seddi'nden sonra en uzun sur olma özelliğini taşıyan Diyarbakır surlarının sırrı araştırılıyor.
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 2
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Amida Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız öncülüğünde, Diyarbakır surlarının 'dirilişi mottosu' kapsamında tarihi İçkale'de kazı çalışmaları kapsamında surların temellerine dayalı araştırma sondaj çukurları açılacak.
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 3
Kazı Başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, bu çalışmayla sur temelinin ne kadar derinlikte olduğu, temelde kullanılan malzeme ile surlarda kullanılan malzemelerin farklılık gösterip göstermediğini, kullanılan bağlayıcı harcın ne olduğunu ve hangi yöntemin kullanıldığı tespit etmeyi amaçladıklarını söyledi.
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 4

Şimdiye kadar yaklaşık 110 metre uzunluğunda, yer yer 3 metre, bazı yerlerde 8 metre genişliğinde surların dibindeki toprak dolgu alındığını aktaran Prof. Dr. Yıldız, "Yaklaşık 2,5 metre dolgu vardı, hemen hemen hepsi alındı. Çok az bir kısmı kaldı dolgu toprağın. Kazı çalışmaları bittikten ve surların dibi tam olarak açıldıktan sonra bu defa surların temel kısmına yönelik araştırma çalışmalarımız olacak" dedi.

Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 5
"Bizim, araştırma çukuru ya da sondaj çalışması dediğimiz çalışmalar yapacağız" diyen Yıldız, "Yaklaşık 4 metre ölçülerinde bir alan belirliyoruz, bu alanda artık sur temellerinin derinliğine göre bir kazı çalışması yapılacak. Temeller 2 metredeyse 2 metrede durulacak, 3 metredeyse 3 metreye kadar inilecek" diye konuştu.
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 6

Surlarla ilgili bütün ayrıntıları ortaya çıkartmayı hedeflediklerin aktaran Prof. Dr. Yıldız, sondaj çalışmaları sonucunda çıkacak veriler belgelendirildikten sonra sondaj çukurlarını kapatacaklarını belirterek, "Veriler ortaya çıktığı zaman şunu anlamış olacağız, birincisi, temelden en tepeye surların yüksekliği ne kadardır. İkincisi ve en önemlisi, surların temelinde nasıl bir taş malzeme kullanıldığı, bir diğeri, nasıl bağlayıcı bir malzeme kullanıldığı ve temeller toprak seviyesinden ne kadar derinliktedir" diye konuştu.

İşte diğer kareler...

Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 7
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 8
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 9
Diyarbakır'ın 5 bin yıllık surlarının sırrı araştırılıyor - 10

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER